L’Associazione Organi Storici di Cortona devolve le quote associative 2020 all’emergenza sanitaria

Nella giornata di ieri 26 marzo 2020, il Presidente dell’Associazione per il Recupero e la Valorizzazione degli Organi Storici della Città di Cortona, ing. Gian Carlo Ristori, con il parere (sufficiente per deliberare) di un membro del Consiglio Direttivo e sentito il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Roberto Calzini, ha deciso di devolvere l’intero ammontare delle quote sociali 2020 all’emergenza sanitaria in atto. Le quote erano, come di consueto, destinate all’attività concertistica per Organo e altri strumenti che è stata interamente annullata. La somma sarà devoluta alla Protezione Civile che meglio di qualsiasi altro Ente conosce le priorità sul territorio nazionale.