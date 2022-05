Cronache Arancioni, spareggio playout, Pienza – Cortona Camucia

Pienza è una chicca della Val d’ Orcia che mi ha sempre regalato momenti bellissimi prima con i miei genitori e poi con qualche gita in solitaria, ma oggi, ahimè, mi ha dato una delusione grandissima in quanto la squadra di questo bellissimo paese ha battuto la squadra della cittadina in cui vivo da quarantasette anni facendola retrocedere, dopo sette stagioni, nell’ Inferno della Prima Categoria. Calcisticamente parlando, ho la morte nel cuore, ma il bello, ed il brutto dello sport, è anche questo. Sarà Prima Categoria, non ce lo saremmo mai aspettato, torneremo nei piccoli campetti della provincia pronti a dare battaglia ed a tornare più forti ed incazzati di prima. La partita di oggi è la sintesi della stagione: la squadra parte bene, si porta in vantaggio, ma poi esce la squadra avversaria ed i nostri ragazzi non reggono l’ urto. Al minuto trentatre, Razzoli realizza il più classico degli autogol deviando in porta, di testa, un cross proveniente dalla sinistra di Zamboni in una prima frazione, in verità, avara di emozioni, vista anche l’ importanza del match. L’ inizio ripresa è favorevole ai padroni di casa che al minuto quindici pareggiano con una punizione chirurgica di Feola. I ragazzi di Baroncini schiumano rabbia, colpiscono una traversa con Zamboni, la seconda in due partite ( … ), creano una triplice occasione poco oltre la seconda frazione di gioco, Bartolini ha la palla buona per chiudere il match, ma il suo destro a giro termina sopra la traversa, il Pienza agisce in contropiede, Angori è molto bravo in due occasioni, ma al novantacinquesimo si compie l’ atroce destino, sempre calcisticamente parlando: Sodiq, sempre lui, si invola in contropiede, supera il nostro Angori, con il pallone che lemme lemme, dopo aver preso il palo, termina in fondo al sacco. GAME OVER, Pienza in Paradiso, Cortona Camucia all’ Inferno. Tutto è partito da Pienza, tutto è terminato a Pienza. Pienza è una chicca della Val d’ Orcia … arrivederci ( forse ) alla prossima stagione.

Spareggio play – out Promozione Toscana

Pienza – Cortona Camucia 2 – 1

Pienza: Minocci, Severini, Qehajaj, Razzoli, Fanone, Borneo, Feola, Caccamo, Sodiq, Layani, Esposito

A disp.: Bulut, Franci, Lombardi, Agromonti, Kurtaj, Atzori, Palla, Lafraitisse, Di Fiore

Allenatore: Marco Benanchi

Cortona Camucia: Angori, Duri, Persiani, Camillucci, Giorgi, Tammariello, Zamboni, Rossi, Bartolini, Busto, Pagliaro

A disp.: Casini, Gjeta, Ghezzi, Valiani, Pagni, Chottong, Nandesi, Franchi, Fibbi

Allenatore: Mirko Baroncini

Arbitro: Sig. Biagi della Sez. di Pisa Assistenti: Sig. ri Scorteccia e Mongelli delle Sez. ni di Firenze e Pisa

Marcatori: 33’ autorete Razzoli, 60’ Feola, 95’ Sodiq

Stefano Steve Bertini