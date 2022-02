Cronache Arancioni: Cortona Camucia – Montagnano

Ed anche oggi si vince domani … come è sfumato il pareggio domenica scorsa a Pienza al novantaquattresimo, oggi la beffa è stata ancora più atroce in quanto sempre al minuto novantaquattro ed ancora su rigore sono volati via tre punti che sarebbero stati di vitale importanza. Una squadra in campo e praticamente un’ altra fuori per infortuni e per lo stramaledetto Covid, ma questa non vuole essere una scusante, anche perchè gli undici più due scesi in campo hanno buttato, come si suol dire, il cuore oltre l’ ostacolo giocando una partita tosta, forte, “ cazzuta “ ma questa, al momento, sembra essere una stagione, per usare un eufemismo, sfigata.

Un buon pubblico, valutabile sulle duecento unità, ha assiepato le tribune del Santi Tiezzi per seguire un match vibrante che fin dai primi minuti ha ben promesso. Gli ospiti si sono resi pericolosi più volte con Pica, mentre dall’ altra parte Vidal Natali faceva tremare l’ incrocio con una splendida conclusione a giro e Bartolini e Chottong avevano su testa e piede destro l’ occasione giusta, ma il pallone non varcava la linea bianca. Ad onor del vero, vi è da dire che una spanna sopra gli altri è stato l’ argentino Busto, protagonista di una partita indiscutibilmente eccellente: al minuto cinquantaquattro il “ gaucho “ si faceva beffe della difesa ospite e si involava sulla fascia destra e proprio quando sembrava che non avesse più lo spazio per concludere, dal cilindro lasciava partire un destro che si andava ad infilare sotto l’ incrocio, facendo letteralmente esplodere gli spalti del Santi Tiezzi. Il Montagnano, punto nell’ orgoglio, si spingeva in modo veemente in avanti, ma non creava particolari problemi dalle parti di Casini ed anzi erano gli Arancioni a sfiorare il raddoppio all’ ottantaduesimo quando ancora Busto si involava sulla fascia destra e metteva in mezzo all’ area un pallone che chiedeva solo di essere spinto dentro, ma la conclusione di Vidal Natali era troppo centrale e Scarselli si salvava. Lo stesso Vidal Natali si faceva inopinatamente buttare fuori due minuti dopo per doppia ammonizione ed a questo punto si ergeva la linea Maginot che resisteva strenuamente agli attacchi nemici fino a ben oltre il recupero, ma al minuto novantaquattro un rigore realizzato da Pica faceva crollare il muro. Ciliegina sulla torta,si fa per dire, l’ espulsione dalla panchina di Busto che unita a quella di Vidal Natali complica e non poco la situazione. Domenica, trasferta a San Quirico con una squadra che, speriamo, almeno possa recuperare qualcuno degli infortunati.

Campionato di Promozione Girone D

Cortona Camucia – Montagnano 1 – 1

Cortona Camucia: Casini, Persiani, Chottong, Nandesi ( Pagni ), Duri, Camillucci, Valero, Pagliaro, Bartolini, Busto ( Franchi ), Vidal Natali

A disp.: Cavallari, Gjeta, Bruni, Leonardi, Fibbi

Allenatore: Violetti

Montagnano: Scarselli, Poggesi ( Crocini ), Galeotti, Chiasserini ( D’ Abbrunzo ), Cetoloni, Nocciolini, Maccari, Mazzoni, Pica, Cappini ( Cerofolini ), Veraldi ( Paolucci )

A disp.: Magi, Citernesi, Sensitivi, Chiuchiolo, Battistini

Allenatore: Scarnicci

Arbitro: Sig. Pianigiani della Sez. di Siena Assistenti: Sig. ri Materozzi e Picinotti della Sez. di Arezzo

Marcatori: 54’ Busto, 94’ Pica su rigore

Note: espulsi Vidal Natali all’ 84’ e Busto dalla panchina al 98’

Stefano Steve Bertini