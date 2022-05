Cronache arancioni: spareggio play out Cortona Camucia – Pienza

E’ incredibile come nel calcio e nello sport in generale non ci sia nulla di scontato e la dimostrazione lo è la partita di oggi del Santi Tiezzi giocata davanti ad almeno trecento spettatori e forse anche qualcuno in più sotto un sole cocente in un match, come si è soliti dire, vietato ai deboli di cuore. La partita di oggi rappresenta, in qualche modo, il riassunto di questa tribolata, per usare un eufemismo, stagione. L’ ennesima partita buttata al vento, un match che nei primi venti minuti sembrava già chiuso e che, invece, magicamente per il Pienza si è riaperto e domenica servirà un’ impresa visto che bisognerà vincere o nei novanta minuti o negli eventuali tempi supplementari. Due a zero dopo diciassette minuti con la B2, Bartolini e Busto, due a due con Fanone dopo cinquantasette minuti con due penalties, in mezzo metteteci l’ espulsione di Redi per doppia ammonizione e tanto per non farsi mancare nulla, due traverse di Bartolini e Giorgi con, in questo caso, la traversa che ancora starà tremando per la potenza del febdente del numero cinque. Come dicono i vecchi saggi, “ gli atti ‘n son belli “, ma a questo punto “ live or die “, non ci sono vie d’ uscita. Domenica prossima, nell’ infuocatissimo, non solo meteorologicamente, campo sintetico di Pienza, sarà Paradiso o Inferno.

Spareggio play – out Campionato di Promozione Girone D

Cortona Camucia – Pienza 2 – 2

Cortona Camucia: Angori, Duri, Persiani, Redi, Giorgi, Tammariello, Chottong, Rossi, Bartolini, Busto, Zamboni

A disp.: Casini, Ghezzi, Gjeta, Pagni, Valiani, Nandesi, Leonardi, Franchi, Lanzotti

Allenatore: Mirko Baroncini

Pienza: Minocci, Quehajaj, Atzori, Razzoli, Fanone, Borneo, Palla, Caccamo, Sodiq, Layani, Severini

A disp.: Bulut, Franci, Lombardi, Agrimonti, Kurtaj, Di Fiore, Feola, Lafraitisse

Allenatore: Marco Benanchi

Arbitro: Sig. Galligani della Sez. di Pistoia Assistenti: Sig. na Scipione e Sig. Poneti della Sez. di Firenze

Marcatori: 14’ Bartolini, 17’ Busto, 39’ e 57’ Fanone su rigore

Note: espulso Redi al 59’

Stefano Steve Bertini