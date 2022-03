Cronache Arancioni: Cortona Camucia – Pratovecchio

Dopo l’ ennesima disfatta stagionale, perché di disfatta si tratta, avrei voluto scrivere un pezzo a caratteri cubitali con la sola scritta “ GAME OVER “, ma poi ho preferito soprassedere perché mi sembrava una cosa un po’ troppo sensazionalistica, però credete che dopo la partita di oggi, veramente non ci sono più parole e diventa sempre più complicato difendere l’ indifendibile. E sembrava che per una volta gli Dei del calcio avessero posto i loro occhi benevoli sull’ undici arancione visto che dopo quasi mezz’ ora di predominio abbastanza incontrastato della squadra ospite, al 28’ i nostri ragazzi passavano addirittura in vantaggio con Rossi che, da calcio d’ angolo, con un preciso destro mandava il pallone ad insaccarsi sotto la traversa, ma solo un minuto dopo si capiva che gli Dei di cui prima avevano cose ben più importanti di cui occuparsi visto che Lunghi, sottoporta, insaccava senza pietà. Monologo ospite che portava al conseguente vantaggio ancora con Lunghi che in diagonale da destra superava Casini sul finire del primo tempo.

Un Cortona Camucia da “ vorrei ma non riesco “ provava qualcosa ad inizio ripresa, ma i casentinesi graffiavano con gli artigli di una tigre e tagliavano a fette, facendosene beffe, la difesa arancione prima con una prelibata punizione di Ricci, infine con il buon Vangelisti il cui goal, scusate, non posso descrivere in quanto intento a parlare con altre persone della disfatta cortonese. Circa tre minuti inutili di recupero ed Ammannati di Firenze sanciva la nona sconfitta in sedici partite a fronte di sole quattro vittorie e tre pareggi. Quale potrebbe essere la soluzione per evitare di affondare la barca? Scaramanticamente, una soluzione ci sarebbe: tornare a giocare all’ Ivan Accordi visto che le uniche due vittorie casalinghe sono arrivate proprio lì, mentre il Santi Tiezzi, una volta fortino quasi inespugnabile, sta diventando terreno di conquista, mentre tecnicamente non posso dirlo io, in quanto umile giornalista, ma ci dovranno pensare gli addetti ai lavori ed anche alla svelta perché la barca sta inesorabilmente affondando.

Campionato di Promozione Girone D

Cortona Camucia – Pratovecchio 1 – 4

Cortona Camucia: Casini, Duri, Tammariello, Pagliaro, Giorgi, Camillucci, Zamboni, Nandesi, Bartolini, Rossi, Vidal Natali

A disp.: Angori, Chottong, Persiani, Ghezzi, Gjeta, Pagni, Franchi, Valero, Fibbi

Allenatore: Alessandro Violetti

Pratovecchio: Barbagli, Fabianelli, Capacci, Benucci, Ricci, Conti, Vangelisti, Corsetti, Ceruti, Ricci, Lunghi

A disp.: Goretti, Seghi, Bellingheri, Moretti, Boldrini

Allenatore: Andrea Laurenzi

Arbitro: Sig. Ammannati della Sez. di Firenze Collaboratori: Sig. ri Ballotti e Gallà della Sez. di Pistoia

Marcatori: 28’ Rossi, 29’ e 44’Lunghi, 64’ Ricci, 78’ Vangelisti

Stefano Steve Bertini