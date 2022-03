Cronache arancioni: Castelnuovese – Cortona Camucia

E finalmente tanto tuonò che piovve … anzi, piovvero i tre punti che ridanno un po’ di ossigeno ad una classifica non certamente delle migliori, per usare un eufemismo, ma sul campo ( di patate ) Luca Quercioli di Castelnuovo de’ Sabbioni, contro una squadra, che prima di oggi, aveva collezionato solo quattro punti, e per fortuna anche dopo, non è stata certo una passeggiata di salute, anzi, è stata una vera e propria maratona che, fortunatamente, ha visto i ragazzi di Santoni tagliare vittoriosi il traguardo. Il match, vista l’ importanza della posta in palio, non è stato di certo spettacolare, ma la cosa importante, oggi, era portare a casa i tre punti.

Castelnuovese sulla difensiva, Cortona Camucia proteso in avanti, ma in verità senza creare particolari pericoli dalle parti dell’ attento Sorelli che solo dopo ventinove minuti doveva sporcarsi i guanti su un colpo di testa di Bartolini, mentre sul finire della prima frazione il numero uno valdarnese era molto più bravo nel fermare Rossi lanciato a rete. Della Castelnuovese, in fase offensiva, pochissime tracce.

Il secondo tempo non poteva non proseguire che sulla falsariga del primo, con gli Arancioni protesi in avanti ed i locali sempre più con le unghie e con i denti sulla difensiva per portare a casa uno zero a zero che almeno, se non classifica, poteva fare morale; ma i sogni dei ragazzi di Garozzo si infrangono al minuto settantatre quando il bomber Bartolini, lesto come un’ aquila e velenoso come una vipera, si avventava su un pallone crossato in mezzo all’ area e con un destro chirurgico non lasciava scampo al pur bravo Sorelli. La Castelnuovese, a questo punto, avrebbe dovuto spingersi in avanti, ma la sterilità offensiva della squadra locale, sin qui solo cinque i goal realizzati, si dimostra pienamente nel finale con i ragazzi cortonesi che dopo un periodo interminabile, riescono a portare a casa tre punti di basilare importanza in attesa di domenica prossima quando al Santi Tiezzi farà visita il Chiusi.

Promozione Toscana Girone D

Castelnuovese – Cortona Camucia 0 – 1

Castelnuovese: Sorelli, Forni, Rullo ( Sosa Ramirez ), Ferri, Agnoletti, Sacchetti, Lanzi, Cacciapuoti, Autiero, Tiranno ( Cacchiarelli ), Mulinacci A. ( Garramone )

A disp.: D’ Ambrosio, Tappetti, Mulinacci M.

Allenatore: Giorgio Garozzo

Cortona Camucia: Angori, Giorgi, Tammariello, Camillucci, Persiani, Redi, Zamboni ( Valero ), Pagliaro ( Franchi ), Bartolini, Rossi, Busto

A disp.: Casini, Chottong, Pagni, Nandesi, Vidal Natali, Fibbi, Duri

Allenatore: Marco Santoni

Arbitro: Sig. Latini della Sez. di Empoli Assistenti: Sig. ri Salvadori e Venturi della Sez. di Arezzo

Marcatori: 73’ Bartolini

Stefano Steve Bertini