Un magico angolo di Mediterraneo Cipro Nord

Cipro Nord è sinonimo di spiagge spettacolari lambite da un mare cristallino tra i più belli del Mediterraneo. Le sue coste sono variegate, con infinite distese di spiagge dorate alternate a parti rocciose, arricchite da una natura incontaminata. Vi sono inoltre arenili riservati alle strutture alberghiere dotati di ogni comfort e con servizi di livello. Lungo la costa est, tra Famagosta e Bogaz, un arenile si estende per ben 25 chilometri in un paesaggio sensazionale. In contrasto, la costa nord, verso la zona di Kyrenia, è caratterizzata da piccole spiagge con luoghi di ristoro e spot dedicati agli sport acquatici, dove insenature disseminate per 30 chilometri offrono un paesaggio incantevole. Il centro di Kyrenia è una tipica località di mare costruita intorno a un porto molto scenografico, al cui lato sorge un maestoso castello di origine romana, con successive addizioni architettoniche risalenti al periodo veneziano. Il centro è caratterizzato da locali e negozi di artigianato molto curati e suggestivi.

Il Kaya Artemis Resort & Casino, uno dei più prestigiosi hotel dell’isola, è stato progettato da Kaya Group (leader dell’industria turistica turca che ha imposto nel Paese standard qualitativi di alta gamma) non solo come hotel ma anche come polo ricettivo a 360°, per vacanze all’insegna di divertimento e relax. Realizzato in scala uno a uno, rispettando l’originale architettura del tempio di Artemide, unisce il fascino di un’ambientazione fuori dal comune a comfort e servizi di ottimo livello. Il Kaya Artemis Resort & Casino sorge sulla baia di Famagosta di fronte ad una magnifica e ampia spiaggia di sabbia dorata lambita da un mare incantevole e di sorprendente trasparenza. Al suo interno il Kaya Artemis offre 3000 metri quadrati di Casinò in stile Las Vegas (riservato agli over 25).

Fiore all’occhiello dell’offerta Dimensione Turismo, l’azienda ha creduto in questa destinazione per ben 13 anni, con la certezza di offrire un viaggio di qualità. Dal 2009 più di 20.000 persone l’hanno scoperta e amata, con una percentuale di circa il 25% che ha deciso di ripetere la vacanza.

Apertura prenotazioni: 4 aprile. Volo speciale da Verona a Larnaca con partenze ogni martedì dal 14 giugno al 6 settembre. Soggiorno presso il KAYA ARTEMIS Resort & Casino, 5 stelle – 7 notti in doppia e trasferimenti in formula ultra all inclusive. Quote a partire da 1.060 €. www.dimensioneturismo.com







di Claudio Zeni