Cronache arancioni: Pienza – Cortona Camucia

Parafrasando un famoso film dei primi anni ’80, dopo la partita di oggi verrebbe da dire “ Non ci resta che piangere “. Un punto nelle ultime sei partite rappresenta un bilancio indecoroso, vuoi per un pizzico di sfortuna, vuoi per partite giocate non all’ altezza, vuoi perché non so nemmeno io cosa, ma la classifica adesso veramente inizia a farsi preoccupante. E dire che proprio nel finale di partita la squadra, con le unghie e con i denti, era riuscita a raddrizzarla e sembrava essere riuscita a portare a casa un punto che sarebbe stato di platino, ma un attimo di distrazione è risultato fatale ed una decisione del Sig. Leonetti di Firenze, decisione apparsa quantomeno dubbia, ha regalato ai giocatori senesi tre punti preziosi gettando nel baratro i ragazzi arancioni.

Venendo al match, giocato sotto un sole alquanto primaverile ed in uno stadio senza posti a sedere ( …. ), ma questo è anche il bello di questi campionati, questo si è disputato in maniera molto veloce ed interessante lasciando gli spettatori col fiato sospeso fino alla fine del primo tempo supplementare perché tanto è durata, più o meno, la partita. Vero mattatore è stato il giocatore di colore Sodiq che a fine partita si è portato a casa il pallone, avendo realizzato una tripletta: tiro a giro il primo goal al nono minuto, di astuzia il secondo al quarantunesimo, su rigore quello decisivo al minuto novantotto. Non da meno è stato il nostro numero nove, Bartolini che con una doppietta pregevole ha tenuto a galla i suoi compagni di squadra: diagonale preciso di sinistro al minuto ventuno, colpo di testa che sembrava aver portato ossigeno al novantaquattresimo ma, appena rimessa la palla in gioco, è successa la frittata e su un cross dalla destra è successo l’ irreparabile. La sola colpa da dare ai nostri ragazzi, forse, è quella di essersi distratti per quella frazione di secondo che cara è costata.

Non c’ è nemmeno il tempo di leccarsi le ferite che bisogna ripartire: doppio impegno col Montagnano, match secco valevole per i quarti di Coppa Italia mercoledì prossimo al Santi Tiezzi alle 20e45 e domenica prossima, ancora al Santi Tiezzi alle 15. E’ dura, forse come non mai, ma adesso è il momento di restare uniti.

Campionato di Promozione Girone D

Pienza – Cortona Camucia 3 – 2

Pienza: Bulutu, Qehajaj, Atzori, Razzoli, Fanone ( Lafraitisse ), Borneo, Feola ( Palla ), Layani ( Caccamo ), Sodiq, Di Fiore, Esposito ( Franci )

A disp.: Minocci, Lombardi, Kurtaj, Nannini, Ferretti

Allenatore: Marco Benanchi

Cortona Camucia: Casini, Persiani ( Duri ), Tammariello, Camillucci, Redi ( Vidal Natali ), Giorgi, Zamboni ( Nandesi ), Pagliaro, Bartolini, Busto, Valero Reverte ( Fibbi )

A disp.: Angori, Chottong, Rossi, Pagni

Allenatore: Alessandro Violetti

Arbitro: Sig. Leonetti della Sez. di Firenze Assistenti: Sig. ri Camoni e Martelli delle Sez. ni di Pistoia e Firenze

Marcatori: 9’, 41’, 98’ su rig. Sodiq ( P ), 21’ e 94’ Bartolini ( CC )