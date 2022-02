Cronache arancioni: Lucignano – Cortona Camucia

Credo che nemmeno il più pessimista dei tifosi, alla fine del girone d’ andata, si sarebbe aspettato di trovare gli ( ex )Orange Devils al decimo posto su tredici con quattordici punti in dodici partite e, alla faccia della scaramanzia, diciassette goal fatti e diciassette subiti, eppure, a tutt’ oggi, domenica 13 febbraio 2022, la situazione è proprio questa. Certo, alcune partite non sono state fortunate, ma si sa come il gioco del calcio non sia fatto di fortuna e sfortuna se non in minima parte, quindi da domenica prossima, in quel del nuovo campo in sintetico di Pienza, bisognerà cambiare marcia, altrimenti si prospettano nubi molto fosche sulle teste arancioni.

Che dire della partita di oggi? Approcciata subito male, con i padroni di casa che passavano in vantaggio dopo, più o meno, sette minuti di lancette con Ferretti che superava Angori dopo che questi, una prima volta, aveva ben respinto la conclusione del numero diciannove locale, mentre la seconda marcatura arrivava sempre con lo stesso Ferretti al minuto numero venticinque. Notare, curiosamente, come entrambe le marcature siano arrivate in contropiede, cosa abbastanza inusuale per la squadra che gioca in casa anche se, ad onor del vero, la seconda marcatura, grida in qualche modo vendetta perché pare che l’ azione fosse viziata da un fallo in partenza abbastanza evidente, non così per il Signor Martini della Sezione di Arezzo. Al ventottesimo, tuttavia, un tiepido raggio di sole si insinua fra le folte nubi lucignanesi con Rossi che, in mischia, sottoporta, supera Marcocci. Diciassette minuti del primo tempo più cinquantuno nel secondo non sono stati sufficienti, ahinoi, a portare a casa almeno un punticino che sarebbe stato una grande boccata di ossigeno. Solo nel convulso finale, negli ultimi 20 minuti, il puntero Bartolini ha avuto tre occasioni per cercare di rendere un po’ meno asfittica la classifica, ma evidentemente non era proprio giornata, con il pallone che non ne ha voluto sapere di superare la fatidica linea bianca. Ed allora, domenica 20 febbraio, terz’ ultima domenica del secondo mese dell’ anno, inizierà il girone di ritorno di un campionato molto breve, indi per cui adesso è il tempo di rimboccarsi maniche e calzettoni e ripartire per cercare di soffrire meno di quanto non sia avvenuto in questo tribolato ( infernale ) girone d’ andata.

Campionato di Promozione Girone D

Lucignano – Cortona Camucia 2 – 1

Lucignano: Marcocci, Luongo, Arapi, Scortecci, Miele, Bennati, Ferretti ( Foianesi ), Lucas Danieli, Barbi, Bambini ( Squarcini ), Dyla

A disp.: Bernardini, Calabrò, Marianelli, Elbassaroui

Allenatore: Fabrizio Bianchi

Cortona Camucia: Angori, Duri ( Chottong ), Persiani ( Tammariello ), Camillucci, Giorgi, Redi, Zamboni ( Pagliaro ), Rossi ( Nandesi ), Bartolini, Busto, Valero ( Vidal Natali )

A disp.: Casini, Pagni, Franchi, Fibbi

Allenatore: Alessandro Violetti

Arbitro: Sig. Martini della Sez. di Arezzo Assistenti: Sig. ri Dell’ Agnello e Rocchi della Sez. di Pontedera

Marcatori: 7’ e 25’ Ferretti, 28’ Rossi

Stefano Steve Bertini