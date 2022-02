Libri Top Ten e Lo Scaffale

TOP TEN

Ancora più dolce

di Damiano Carrara, Cairo Editore (€ 19.50)

La casa senza ricordi

di Donato Carrisi, Longanesi (€ 22.00)

Violeta

di Isabel Allende, Feltrinelli (€ 20.00)

Le cancellate romane sette-ottocentesche

di Massimo De Vico Fallani, Leo S.Olschki Editore (€ 48.00)

Le ossa parlano

di Antonio Manzini, Sellerio Editore Palermo (€ 15.00)

La quarta rivoluzione industriale

di Klaus Schwab, Franco Angeli (€ 26.50)

Circe

di Madeline Miller, Marsilio (€ 12.00)

Vitigni vini rari e antichi

di Ivano Asperti, Cinquesensi Editore (€ 25.50)

Giorgio Vasari e la vita di Marcantonio Bolognese e d’altri intagliatori di stampe

a cura di Giovanni Maria Fara, Leo S.Olschki Editore (€ 25.00)

Il giro d’Italia in 80 ricette

di Sonia Peronaci, Cairo Editore (€ 19.00)

LO SCAFFALE

ELISABETTA & I SEGRETI DI BUCKINGHAM PALACE

di Enrica Roddolo, Cairo Editore (€ 16.00)

Una regina, una monarchia. Dai primi vagiti nella borghese Bruton Street, ai venti di guerra nei cieli di Londra. Dall’amore per Filippo, che sposerà nel 1947, alla nascita dei figli. Da Churchill alla Swinging London, fino alla Cool Britannia e oltre la Brexit. Elisabetta II ha attraversato il Novecento con il suo sorriso soave ed enigmatico, ed è entrata nella Storia. Una grande regina, per 70 anni sul trono.

Un trono, e un palazzo. Dal 1837 Buckingham Palace è il cuore della monarchia britannica, il quartier generale della «Firm», l’azienda dei Windsor: l’edificio che ha fatto sognare generazioni. Chi non ha sospirato per i baci sul balcone dei Royal Wedding? Chi non sogna l’invito a un Garden Party della Regina? I Windsor sono sempre sotto i riflettori, ma la loro «casa» – amata, odiata, contestata, vissuta, abbellita nei secoli – nasconde tanti segreti. La scelta di Giorgio III che l’acquistò per la regina Charlotte; le spese «folli» di Giorgio IV; l’amore della regina Vittoria per Alberto; le bombe che minacciarono la vita di Giorgio VI ed Elizabeth Bowes-Lyon. E i protagonisti di oggi: Carlo e Camilla, William e Kate, Harry e Meghan ormai lontani da queste mura. E lei, Elisabetta II, alla guida del Paese da quando aveva venticinque anni, incoronata nel 1953 e prossima al Platinum Jubilee. Capace di resistere a decenni di sconvolgimenti e scandali, che oggi deve affrontare una questione a lungo rimandata: la successione.

In questa edizione aggiornata e ampliata de I segreti di Buckingham Palace, Enrica Roddolo ci guida fra le stanze reali con profondità storica e ricchezza di retroscena, attingendo a fonti di prima mano, e con un’intervista esclusiva a Daniel Franklin, executive editor dell’«Economist». Un viaggio nel tempo che ci fa attraversare due secoli di rivalità e passioni, guerra e pace. Uno sguardo privilegiato sul futuro della monarchia. E sulla vita della regina dei record per svelarci cosa nasconde quell’espressione magnetica che l’accompagna dal giorno dell’incoronazione.

L’ INFERNO DI CLAUDIO SACCHI

Leo S.Olschki Editore (€ 18.00)

Un nuovo percorso iconografico della prima cantica della Divina Commedia che si inserisce coerentemente nell’attenzione storica nei confronti di Dante che la casa editrice Olschki ha voluto confermare nell’anno 2021 di celebrazioni. Sono 10 i canti che vengono illustrati con un’eccellente tecnica grafica, che richiama la tradizione rinascimentale (quadri a olio di grandi dimensioni, nel catalogo evidenziati da numerosi particolari): l’esperienza visiva dell’immaginario dantesco di un artista contemporaneo. Sacchi reinterpreta l’Inferno e accetta la sfida di aggiungersi alla schiera di illustratori che dai primi miniatori trecenteschi passa per Botticelli, Blake e Doré, per citare solo alcuni dei grandissimi che si sono misurati con il viaggio dantesco. Il volume accompagnerà inoltre alcune mostre itineranti in Italia e all’estero.

di Claudio Zeni