Cronache Arancioni: Castiglionese – Cortona Camucia

Non ci siamo, questa è la prima frase che il vostro cronista si sente di dire dopo l’ infruttuosa trasferta del Faralli. Un secco due a zero per i padroni di casa in un match in cui posso con certezza dire che i nostri ragazzi hanno meritato la sconfitta. Un bel pubblico, un tifo caldo, nonostante la giornata gelida, e corretto da entrambe le parti, c’ erano i presupposti per un bel match, ma dopo un discreto primo tempo, i nostri ragazzi sono inesorabilmente affondati nella ripresa. E dire che la partita sembrava mettersi bene visto che dopo un minuto, Busto, con una splendida conclusione a giro, impegnava il buon Tegli in una splendida deviazione in corner ed anche i successivi minuti sembravano mettersi bene per i ragazzi di Santoni, Baroncini squalificato, con la Castiglionese chiusa nella propria metà campo, ma al settimo si avevano le prime avvisaglie quando Sekseni, con una gran bordata da venticinque metri colpiva la parte superiore della traversa e dieci minuti dopo Falomi con un bel destro dal limite dell’ area colpiva il palo. I ragazzi cortonesi, tuttavia, sembravano poter portare a termine il primo tempo sullo zero a zero, ma al 42’ arrivava la doccia gelata: da corner, Sekseni, ancora lui, di testa insaccava per il vantaggio locale. Nella ripresa ci si aspettava un arrembaggio cortonese ma questo, ahinoi, non avveniva ed, anzi, era la Castiglionese ad andare vicina al raddoppio in più occasioni, ma Casini era molto bravo a rimandare la capitolazione, capitolazione che, però, arrivava inesorabile al minuto ottantadue quando Artini approfittava di un errore della retroguardia arancione ed insaccava a porta vuota. Match chiuso con molto rammarico per una prestazione da “ vorrei ma non posso “ in una giornata dal cielo terso che sembrava ben promettere ma che, ahinoi, ha rimandato a data da destinarsi i residui sogni di gloria.

Campionato di Promozione Girone D

Castiglionese – Cortona Camucia 2 – 0

Castiglionese: Tegli, Zucchini, Bassini, Sale, Lombardi, Barbagli, Redi ( 84’ Tavanti V. ), Sekeni, Jaupaj, Falomi ( 52’ Artini ), Cacioppini

A disp.: Salviatti, Bianchetti, Viciani, Bacciarini, Tavanti A., Sorrentino, Berti

Allenatore: Roberto Fani

Cortona Camucia: Casini, Giorgi, Duri, Camillucci, Tammariello ( 55’ Chottong ), Redi, Zamboni ( 72’ Lanzotti ), Rossi, Bartolini, Busto ( 85’ Pagliaro ), Valero ( 59’ Franchi )

A disp.: Angori, Ghezzi, Gjeta, Persiani, Leonardi

Allenatore: Marco Santoni in sostituzione dello squalificato Mirko Baroncini

Arbitro: Sig. Mauro della Sez. di Pistoia Assistenti: Sig. na Cucciniello e Sig. Salvadori della Sez. di Arezzo

Marcatori: 42’ Sekseni, 82’ Artini

Note: ammoniti Bassini, Sale, Sekseni, Camillucci, Bartolini, Chottong, Franchi

Stefano Steve Bertini