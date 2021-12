A pranzo con Leopoldo alla Cantina Baldetti

Il nome Baldetti è fortemente legato alla Toscana ed in particolare al territorio di Cortona (Ar). L’amore per la terra e la viticultura in particolare, tramandato di generazione in generazione, è sempre stato un punto fermo per la famiglia fin dagli anni ’60, quando Mario Baldetti effettuò il totale rinnovamento dei vigneti esistenti.

A partire dal 2000, in concomitanza con la nascita della nuova Doc Cortona, l’azienda ha provveduto al rinnovo dei vigneti nel rispetto della più aggiornata tecnica viticola puntando soprattutto sul Syrah, che negli anni sarebbe diventato il vitigno di riferimento per tutti i produttori della zona. Ma è l’anno 2012 a segnare profondamente la storia dell’azienda con la creazione della nuova cantina (sempre in Località Pietraia), fortemente voluta da Alfonso Baldetti (figlio di Mario) e dai suoi due giovani figli Daniele e Gian Luca. Nascita che ha creato i presupposti per un futuro roseo e ricco di soddisfazioni.

Tra le varie iniziative che la Cantina Baldetti organizza per far conoscere i suoi prodotti e vi è ‘A pranzo con Leopoldo’, l’evento in programma domenica 19 dicembre dove fra tradizione e innovazione gli wine lovers e i gourmet potranno scoprire il Cortona doc Vin Santo, il vino dell’ospitalità.

Il sipario della kermesse si aprirà alle ore 10.30 con ‘Benvenuti in cantina’ e l’inizio della pigiatura delle uve appassite destinate alla produzione del ‘Cortona doc Vin Santo Leopoldo 2021’, una delle tradizioni più belle della Toscana. A seguire, alle ore 12 brindisi propiziatorio per un fantastico Leopoldo 2021, con il metodo classico Baldetti millesimato 2017, visto che il Leopoldo 2021 non potremo assaggiarlo prima del 2026.

L’evento all’azienda Baldetti si concluderà alle ore 13 con il pranzo in cantina con gli chef di Terre Etrusche. Info e prenotazioni tel. 0575.606887 o 3476227083.

di Claudio Zeni