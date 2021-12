Al Park Hotel l’assemblea dei soci della Cantina dei Vini Tipici dell’Aretino

L’asssemblea ordinaria della Cantina dei Vini Tipici dell’Aretino di Ponte Chiani (Ar) è convocata per sabato 18 dicembre alle ore 8.30 presso l’A Point Park Hotel di Battifolle.

Gli argomenti all’ordine del giorno: Approvazione del regolamento elettorale e determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; Approvazione del bilancio consuntivo chiuso al 31.8.2021; Dividendo azioni soci sovventori; Approvazione regolamenti interni; Determinazione quote ammissione; Passaggio a fondo riserva delle quote di capitale sociale non ritirato da ex soci dimissionari; Rinnovo cariche sociali e determinazione dei relativi compensi; Varie ed eventuali.

In considerazione delle misure restrittive previste dalla normativa anti-covid i partecipanti all’assemblea dovranno essere muniti di Green Pass, indossare la mascherina e rispettare tutte le norme previste dalle recenti disposizioni legislative in merito.







di Claudio Zeni