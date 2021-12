Il team ‘chianino’ Bartolini – Lombardi terzi delle Renault Clio N3 al 22° Rally Prealpi Mastershow

Nonostante una gara accorta, dopo un avvio penalizzato da una distrazione e da un assetto della vettura non proprio a posto, il team ‘chianino’ Davide Bartolini e Chiara Lombardi è riuscito ad ottenere un importante piazzamento al 22° Rally Prealpi Mastershow.

E’ stato sulla prima prova speciale del rally che il team ‘chianino’ ha perso terreno nei confronti degli altri concorrenti, a causa di qualche problema della vettura ed una distrazione di Davide, causa forse anche del prossimativo assetto della sua Renault Clio.

«Una gara molto difficile – ha sottolineato Davide al termine della gara – la rottura dell’ammortizzatore durante le prove dello shakedown non ci ha consentito di sistemare la vettura. Nel male comunque è andata bene perché abbiamo trovato un’officina specializzata che ci ha fornito il componente nuovo e grazie ai ragazzi dell’assistenza sono risuscito a prendere il via. Non avendo avuto la possibilità di fare il set-up sono arrivato sulla prima speciale con una macchina non a posto penalizzandomi nella guida, poi ho fatto anche un errore e questo è costato caro in termini di secondi facendomi scivolare nelle retrovie di classe. Il campionato ha ancora due gare in programma di cui una nella mia terra e questo mi fa ben sperare per arrivare ad un risultato eccellente nel campionato e così da portare onore a Ciggiano e una gratificazione a chi sta credendo in me».

di Claudio Zeni