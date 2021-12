Il Ragù di carne Chianina Boscovivo tra i Top Italian Food 2022

Il ‘Ragù di carne Chianina’ dell’azienda Boscovivo di Civitella in Val di Chiana è stato scelto dal Gambero Rosso tra i “Top Italian Food 2022”, la guida delle eccellenze alimentari presentata nei giorni scorsi al Mariott Hotel di Roma.

La guida, realizzata sia in versione cartacea che digitale, è fruibile in triplice lingua italiano, inglese e cinese al fine di favorire la conoscenza e la promozione delle eccellenze del Made in Italy nel mondo.

La novità più significativa è rappresentata dall’attribuzione di un bollino che contraddistingue i prodotti e le aziende premiate: il bollino accompagnerà le imprese favorendone l’inserimento nei mercati mondiali. Un passaporto di qualità per incrementare, consolidare e far crescere il prestigio dei nostri prodotti all’estero contribuendo così anche alla lotta al fenomeno dell’Italian Sounding.

«Un onore per la nostra azienda ma anche per il territorio aretino essere stati scelti dal Gambero Rosso – ricorda Luca Landucci, Direttore commerciale Italia della Boscovivo, presente al Marriott Hotel di Roma – la Boscovivo vanta una lunga storia e ha sempre cercato di coniugare la tradizione con l’innovazione. Essere presenti in questa guida significa per noi penetrare ancora di più nei mercati esteri».

