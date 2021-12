Libri Top Ten e Lo Scaffale

TOP TEN

La casa senza ricordi

di Donato Carrisi, Longanesi (€ 22.00)

Giusina in cucina la Sicilia è servita

di Giusi Battaglia, Cairo Editore (€ 19.00)

Il maialino di Natale

di J.K. Rowling, Salani (€ 18.90)

Lo sguardo di Ungaretti

di Carla Boroni Donati, Giammarò Edizioni Oltre (€ 18.00)

La nuova manomissione delle parole

di Gianrico Carofiglio, Feltrinelli (€ 15.00)

Attiva gli ormoni della felicità

di Kyra Kauffmann e Sascha Kauffmann, Edizioni Il punto d’incontro (€ 12.90)

Per niente al mondo

di Ken Follet, Mondadori (€ 27.00)

La ragazza con la rotella in più

di Nunzia Alessamdra Schilirò, Byoblu (€ 22.00)

Dall’esistere al vivere. La forza dell’educazione

di Cosimo Laneve, Cafagna (€ 18.00)

Tre

di Valérie Perin, E/O (€ 19.00)

LO SCAFFALE

PAOLO FOX L’OROSCOPO 2022

Cairo Editore (€ 15.00)

Cosa ci riserva l’anno in arrivo? Quali indicazioni ci danno le stelle sul nostro futuro? La risposta a queste e altre domande ci arriva da Paolo Fox, con il nuovo Oroscopo 2022, best seller che ogni anno si rivela un appuntamento irrinunciabile per i suoi fan. In questa edizione troviamo tanti suggerimenti e una novità: una ricca introduzione segno per segno con le previsioni mensili per amore, salute e forma fisica. Inoltre, un intero capitolo è dedicato esclusivamente alle coppie. Le istruzioni per calco­lare l’ascendente completano questo attesissimo libro, che ci accompagna e ci guida per affrontare al meglio i prossimi dodici mesi.

SCULTURE IN TERRACOTTA

di Alessandra Giannotti, Leo S.Olschki Editore (€ 30.00)

Un attento scandaglio d’archivio consente di restituire l’immagine analitica di un rinascimento fiorentino più intimo e privato, legato alla commissione di piccole sculture in terracotta destinate alla preghiera e alla meditazione nella vita quotidiana, o dal significato talora apotropaico. Di tali opere, esaminate per autografia, iconografia, patinatura, collocazione e committenza, si misura anche la fortunata stagione internazionale otto novecentesca. Promossa da antiquari quali Stefano Bardini ed Elia Volpi, da studiosi come Henry Cole, John Charles Robinson e Wilhelm von Bode, essa vide protagonista la vivacissima comunità anglosassone presente a Firenze (Herbert Percy Horne, Charles Loeser, Hortense Mitchell e Arthur Acton), ottenendo una legittimazione estetica che contribuì a determinare l’accesso di piccole sculture fittili, di incerta attribuzione, nelle principali collezioni europee e americane.

di Claudio Zeni