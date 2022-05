Cronache Arancioni: Cortona Camucia – Castiglionese

Peccato, perché se la squadra avesse giocato sempre come oggi, staremmo a parlare di tutt’ altro campionato ed invece, a due partite dalla fine, è ufficiale: saranno i play out a decidere se i nostri Arancioni rimarranno in Promozione o scenderanno nell’ incubo della Prima Categoria. Ripeto, è un peccato, ma con i se e con i ma non si fa nulla, non c’ è tempo per il rammarico, adesso concentrazione massima per le ultime due partite e soprattutto per la sfida decisiva, molto probabilmente, con il Pienza contro la quale, in questa stagione, i due precedenti non sono stati particolarmente favorevoli, tanto per usare un eufemismo.

Veniamo alla partita di oggi, giocata davanti ad un buon pubblico, circa quattrocento le persone assiepatesi sulle tribune del Santi Tiezzi: chiassosa e numerosa rappresentanza ospite ma anche i nostri sostenitori non sono stati da meno. Si sono visti i ventotto punti di differenza in campo? Onestamente no, solo nel secondo tempo si è vista una leggera supremazia ospite, ma non certo tale da giustificare un così ampio divario in classifica.

La partita si era messa bene per i nostri ragazzi con bomber Bartolini che dopo circa duemila secondi di gioco, approfittando di uno svarione della difesa ospite, insaccava alle spalle dell’ incolpevole Tegli, facendo esplodere di gioia la rappresentanza locale, ma sul far del tramonto del primo tempo, le tribune del Santi Tiezzi, versione ospite, esplodevano a loro volta grazie all’ altro bomber, Falomi che di testa insaccava l’ uno a uno. Mazzata pesante per i nostri ragazzi che ad inizio ripresa scendevano in campo un po’ contratti ma non passivi e solo un eurogoal del subentrato, quasi mio omonimo, Berti, al minuto sessantatre, faceva volgere le sorti della partita a favore dei castiglionesi che sembravano chiuderla al minuto ottantacinque con l’ altro subentrato Bastianelli. Al novantatreeseimo, Franchi provava a riaprirla e Fibbi poteva addirittura pareggiarla, ma ci auguriamo che il goal non fatto a pochi secondi dalla fine possa arrivare in una partita ben più importante.

Campionato di Promozione Toscana Girone D

Cortona Camucia – Castiglionese 2 – 3

Cortona Camucia: Casini, Persiani, Tammariello, Redi, Giorgi ( Duri ), Valiani ( Franchi), Zamboni ( Fibbi ), Pagliaro ( Pagni ), Bartolini, Rossi, Busto

A disp.: Angori, Nandesi, Chottong, Lanzotti, Leonardi

Allenatore: Marco Santoni

Castiglionese: Tegli, Zucchini, Bassini, Sale, Sorrentino ( Novelli ), Barbagli, Redi, Sekseni, Falomi ( Lombardi ), Jaupaj ( Bastianelli ), Cacioppini ( Berti )

A disp.: Salvietti, Viciani, Tavanti, Artini, Nocentini

Allenatore: Roberto Fani

Arbitro: Sig. Lachi della Sez. di Siena Assistenti: Sig. ri Liberatori e Paduraru della Sez. di Arezzo

Marcatori: 23’ Bartolini, 45’ Falomi, 63’ Berti, 85’ Bastianelli, 93’ Franchi

Stefano Steve Bertini