Il 3 maggio al Sina Brufani Hotel di Perugia con gli Chef Vincenzo Guarino del Castello di Postigliano (Sellano – Perugia) e Giancarlo Polito della Locanda del Capitano (Montone – Perugia), accompagnati dallo chef resident del Collins Fabian Kasmi, inizia il tour di sette tappe del Sina Chefs’s Cup Contest alla scoperta di come il viaggio ispira gli chef nell’ideazione e preparazione dei loro piatti.

Saranno 12 gli chef stellati che parteciperanno all’VIII edizione della Sina Chefs’ Cup Contest che sarà ispirata alla libertà, riscoperta dopo la pandemia, di partire per scoprire nuovi Paesi e culture per ricordare che la cucina non divide, ma unisce popoli e territori.

Unitamente a Vincenzo Guarino e Giancarlo Polito saranno protagonisti gli chef Alessandro Rossi, Andrea Casali, Enrico Marmo, Massimo Viglietti, Stefano Vio, Valerio Dallamano, Senio Venturi, Riccardo Agostini, Giovanni Vanacore, Luigi Lionetti.

Dopo la tappa inaugurale del 3 maggio il Sina Chefs’s Cup Contest proseguirà il 24 maggio al Sina Astor di Viareggio, il 14 giugno al Sina Villa Matilde a Romano Canavese (Torino), il 19 luglio al Sina Centurion Palace di Venezia, il 20 settembre al Sina Villa Medici di Firenze, l’11 ottobre al Sina Bernini Bristol di Roma per concludersi con la finale l’8 novembre al Sina de La Ville di Milano.

di Claudio Zeni