La Lunetta di Lorenzo Berrettini lascia il Convento di S. Chiara per il Museo dei Cappuccini di Milano

Se a Cortona esiste un luogo in cui la luce della spiritualità francescana si riflette nei caldi bagliori dell’oro, questo è senz’altro da ritrovarsi nella chiesetta del convento di Santa Chiara.

Nei prossimi mesi, l’altare maggiore di questa chiesa, mirabile opera in legno dorato intagliata dai cortonesi Fabbrucci, apparirà in una veste differente dal solito per la mancanza della lunetta dipinta che sovrasta la porta centrale di accesso al retrostante coro delle religiose.

Si tratta di una struggente Sacra Conversazione dipinta nel 1645 da Lorenzo Berrettini, nella quale la Madonna col Bambino viene raffigurata tra San Francesco e Santa Chiara d’Assisi.

C’è da dire che questo straordinario gioiello di pittura seicentesca, lascia per un po’ di tempo Cortona per diventare nientemeno che la punta di diamante della interessantissima mostra che si terrà dal 16 ottobre 2022 al 14 gennaio 2023 presso il Museo dei Cappuccini di Milano, intitolata: “Si è fatto nostra via. La strada di Chiara e Francesco”.

Il Museo nasce nel 2001 con l’intento di essere la rappresentazione tangibile del pensiero spirituale dei Cappuccini.

Per questo, mette a disposizione di tutti, gratuitamente, la bellezza delle opere d’arte del vasto patrimonio di beni culturali dell’Ordine dei frati minori Cappuccini della Provincia lombarda, attraverso l’esposizione della sua collezione permanente ma anche attraverso esposizioni temporanee di grande rilievo come questa, che mette al centro proprio la splendida tela del cortonese Lorenzo Berrettini.

L’influenza che Pietro, celeberrimo cugino di secondo grado, ebbe sul giovane Lorenzo, suo allievo a Roma, appare evidente in questa tela, che Della Cella dichiara “disegnata forse dal Cortona, ma colorita da Lorenzo”.

E’ questa una delle più rimarchevoli opere di Lorenzo Berrettini, portatrice di un messaggio chiaro e forte che testimonia la comune radice dei carismi di san Francesco e santa Chiara nell’esposizione pensata in preparazione dell’ottavo centenario dell’approvazione della Regola di san Francesco d’Assisi (1223) una tappa fondamentale per la storia dei frati Minori e poi delle Clarisse.

E’ stata restaurata per l’occasione da Luciana Bernardini e Rita Bellatreccia sotto la supervisione della dottoressa Jane Donnini della Soprintendenza delle province di Siena Grosseto ed Arezzo con il contributo economico a carico del Museo dei Cappuccini di Milano.

Il Museo dei Cappuccini focalizza l’attenzione su questa notevole opera, mettendo in piedi un programma ricco di iniziative che in alcuni casi saranno accessibili anche da remoto, come le conferenze a cura della direttrice Rosa Giorgi sia in presenza in Auditorium che online facendo richiesta del link in segreteria.

Il primo appuntamento è per martedì 8 novembre alle 16,00 e alle 18,00 con il titolo “La lunetta del monastero di Santa Chiara di Cortona: Lorenzo Berrettini nella bottega di Pietro da Cortona” per proseguire il 13 dicembre con “La mangiatoia nel presepe”.

Ma la valorizzazione continua e il nostro bel dipinto sarà anche il focus dei “Sabati del Museo” in particolare il 22 ottobre, 26 novembre e 17 dicembre alle 16,00 con la Visita-conferenza alla lunetta con Madonna col Bambino tra i santi Francesco e Chiara di Lorenzo Berrettini.

Altri interessanti appuntamenti verranno in seguito pubblicati nel sito www.museodeicappuccini.it perché questa esposizione è la prima tappa di un percorso di celebrazioni che durerà un anno per concludersi con il 4 ottobre 2023.

Rita Adreani