Cronache Arancioni: Alberoro – Cortona Camucia

A poco serve dire che, soprattutto nella ripresa, gli Arancioni hanno giocato nella metà campo avversaria, impedendo ai ragazzi rossoblù di ripartire, tirando un’ infinità di corner e calci di punizione che, però, non hanno sortito effetto alcuno; a poco serve dire che la sconfitta è immeritata, perché è effettivamente immeritata, quando vai a prendere un goal in pieno recupero, con il numero undici Pasqui che, involatosi in contropiede, partendo dalla propria metà campo, non ha lasciato scampo al nostro Angori; a poco serve dire che c’ è ancora il tempo per recuperare perché mancano sì quattrocentocinquanta minuti più recupero da giocare, ma se perdi punti in maniera così inopinata, e sono non meno di quattro i punti persi oltre il novantesimo, forse le partite dovrebbero durarne solo ottantanove di minuti.

Una bella partita, giocata davanti ad un pubblico caloroso sul campo neutro di Lucignano, con la tifoseria di casa allegramente chiassosa dall’ inizio alla fine e la nostra molto più soft con sporadici incitamenti chiassosi.

Giornata fredda all’ ombra, a causa di uno sferzante venticello di tramontana, terna arbitrale composta per un terzo dalla sezione di Arezzo e per due terzi dalla sezione di Siena e partita subito vivace con i padroni di casa che passano in vantaggio con un’ inzuccata di Bidini da corner dopo dieci minuti, ma i nostri ragazzi non si abbattono e dopo quattro minuti rimettono le cose in chiaro con una magia di Busto su corner, al 99, 99 % deviata dall’ autore del vantaggio dell’ Alberoro.

La partita è vivace, piacevole, godibile e nella ripresa, come riportato poche righe addietro, il Cortona Camucia assesta numerosi colpi che, però, non mandano ko i ragazzi di Giusti che, alla fine, assestano un diretto che fa veramente male. Alberoro praticamente salvo, Cortona Camucia che dovrà lottare con le unghie e con i denti per evitare l’ impensabile.

Campionato di Promozione Toscana Girone D

Alberoro – Cortona Camucia 2 – 1

Alberoro: Benigni, Bicchi, Cinini, Bennati, Gallorini, Bidini, Vichi, Rossi, Baglioni, Cappelli, Pasqui

A disp.: Gallorini, Lalletti, Renzi, Polvani, Kebede, Tiezzi, Galantini, Casali, Russo

Allenatore: Luca Giusti

Cortona Camucia: Angori, Giorgi, Tammariello, Camillucci, Persiani, Redi, Zamboni, Pagliaro, Bartolini, Rossi, Busto

A disp.: Casini, Chottong, Pagni, Nandesi, Vidal Natali, Fibbi, Valero, Franchi, Duri

Allenatore: Marco Santoni

Arbitro: Sig. Norci della Sez. di Arezzo Assistenti: Sig. ri Petrakis e Reali della Sez. di Siena

Marcatori: 10’ Bidini, 14’ Busto, 91’ Pasqui

Stefano Steve Bertini