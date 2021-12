Libri Top Ten e Lo Scaffale

TOP TEN

Il maialino di Natale

di J.K. Rowling, Salani (€ 18.90)

Giusina in cucina la Sicilia è servita

di Giusi Battaglia, Cairo Editore (€ 19.00)

La nuova manomissione delle parole

di Gianrico Carofiglio, Feltrinelli (€ 15.00)

La casa senza ricordi

di Donato Carrisi, Longanesi (€ 22.00)

7 Aprile 1926: attentato al duce

a cura di Giovanni Pietro Lombardo, Fefè Editore (€ 17.00)

Per niente al mondo

di Ken Follet, Mondadori (€ 27.00)

Manuale di erboristeria alchemica

di Karen Harrison, Edizioni Il punto d’incontro (€ 14.90)

La ragazza con la rotella in più

di Nunzia Alessamdra Schilirò, Byoblu (€ 22.00)

Una vita nuova

di Fabio Volo, Mondadori (€ 19.00)

Dall’esistere al vivere. La forza dell’educazione

di Cosimo Laneve, Cafagna (€ 18.00)

LO SGUARDO DI UNGARETTI

di Carla Boroni Donati, Giammarò Edizioni Oltre (€ 18.00)

Nel libro l’autrice affronta il complesso rapporto intercorso tra Ungaretti e le arti figurative cercando innanzitutto di dar conto di una frequentazione e di un’affinità espressiva che trovano la propria ragion d’essere in una ben precisa sensibilità estetica. La pittura, la scultura e l’architettura hanno infatti rappresentato, per Ungaretti, per la sua poetica, non semplici campi di studio e di riflessione, ma veri e propri strumenti per l’elaborazione di una visione del mondo, di una concezione sia tecnica che esistenziale della letteratura, di una pratica poetica che ha costituito le proprie immagini attingendo in primo luogo all’ambito dell’esperienza visiva. La poesia di Ungaretti è densa di immagini.

Di immagini provenienti dalla storia dell’arte e dal paesaggio naturale, ma anche di immagini mentali elaborate, lucidamente, al limite dell’onirico. Immagini evanescenti che in molti casi evocano sentimenti, sensazioni impalpabili e, di contro, immagini che si delineano in modo netto e preciso, in una forma cartesianamente “chiara e distinta”.

ATTIVA GLI ORMONI DELLA FELICITÀ

di Kyra Kauffmann e Sascha Kauffmann, Edizioni Il punto d’incontro (€ 12.90)

Soffri di disturbi d’ansia, depressione, compulsioni, senso di irrequietezza o altro disagio psicologico? Hai già alle spalle numerosi trattamenti, tutti più o meno infruttuosi? Attiva gli ormoni della felicità ti offre un valido e concreto aiuto per ritrovare il benessere e la serenità. Burnout, depressione, svogliatezza e molti dei problemi psicologici diffusi hanno una causa fisica e sono dovuti alla mancanza di neurotrasmettitori come serotonina, dopamina, noradrenalina e GABA. Errori alimentari, mancanza di esercizio e luce artificiale sono responsabili della carenza dei cosiddetti ormoni della felicità.

Serotonina: trasmette buonumore, ottimismo e una sana fiducia in se stessi.

Dopamina: alimenta la naturale curiosità, la percezione e l’attenzione.

Noradrenalina: rafforza resistenza, concentrazione, energia e memoria.

GABA: (acido gamma-ammino-butirrico): assicura relax, buon sonno e coraggio.

