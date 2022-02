Libri Top Ten e Lo Scaffale

TOP TEN

Ancora più dolce

di Damiano Carrara, Cairo Editore (€ 19.50)

Violeta

di Isabel Allende, Feltrinelli (€ 20.00)

Circe

di Madeline Miller, Marsilio (€ 12.00)

La canzone di Achille

di Madeline Miller, Marsilio (€ 12.00)

La quarta rivoluzione industriale

di Klaus Schwab, Franco Angeli (€ 26.50)

Giorgio Vasari e la vita di Marcantonio Bolognese e d’altri intagliatori di stampe

a cura di Giovanni Maria Fara, Leo S.Olschki Editore (€ 25.00)

Elisabetta & i segreti di Buckingham Palace

di Enrica Roddolo, Cairo Editore (€ 16.00)

La casa senza ricordi

di Donato Carrisi, Longanesi (€ 22.00)

Le ossa parlano

di Antonio Manzini, Sellerio Editore Palermo (€ 15.00)

L’equazione del cuore

di Maurizio de Giovanni, Mondadori (€ 19.00)

LO SCAFFALE

L’UOMO DEL SOGNO

di Marina Marazza, Solferino Libri (€ 15.00)

C’è davvero un tesoro nascosto sull’isola? Se lo chiede il giovane Saro quando nell’ottobre del 1875 la nuova star dell’archeologia, Heinrich Schliemann, che ha appena scoperto la città perduta di Troia, arriva sullo splendido fazzoletto di terra vicino a Marsala che qualcuno pensa possa essere l’antica Mozia dei Fenici, per compiervi dei misteriosi scavi. Glielo ha consigliato Garibaldi in persona. Saro è un orfano con un grosso peso sul cuore: il padre, rinomato maestro d’ascia, si è messo a bere dopo la scomparsa della moglie ed è morto ingloriosamente, affogato in circostanze poco chiare. Saro vive con la sorella Jaita e con il cognato, e già lavora come salinaro, spaccando le croste di sale sotto il sole rovente. L’arrivo del Tedesco, come lo chiamano lì, provoca grande scompiglio anche nell’esistenza di Saro, che dopo un incidente si troverà a vivere sotto il tetto dello straniero. E a scoprire la sua storia: l’infanzia nel paesino del Meclemburgo, la morte della madre, il padre alcolizzato, otto fratelli e sorelle e la passione per Omero. E poi i viaggi in giro per il mondo, scampando a terribili naufragi e alla guerra di Crimea. La fortuna, raggiunta commerciando polvere d’oro in California e forniture di guerra. Fino al momento più importante della sua vita, il trionfo del ritrovamento dell’antica città di Troia. E in mezzo a queste mille avventure, un amore perduto e uno conquistato, proprio come Saro sogna di conquistare la bella Lia, la figlia del mugnaio… Tra reperti scomparsi, fantasmi dispettosi e ordinarie sopraffazioni, il giovane salinaro comincia a guardare la vita con altri occhi. Se anche quell’uomo famoso, ricco ed elegante ha cominciato la vita in condizioni difficili come le sue, e nonostante fallimenti, naufragi e ferite è riuscito a coronare il suo sogno, forse anche lui potrà trovare il suo personalissimo tesoro.

LE CHIAVI AROMATICHE

di Sandra Perini, Edizioni Il Punto d’Incontro (€ 13.90)

Le chiavi aromatiche racconta un percorso di crescita attraverso un metodo innovativo: il metodo AlchimiaOlfattiva®. Descrive la potenza degli oli essenziali e di come essi, utilizzati con etica e competenza, conducano all’evoluzione della coscienza della persona e alla massima espressione del Sé superiore.

Quando si sceglie una chiave aromatica, si chiede alla persona di narrare in maniera spontanea tutto ciò che la fragranza evoca: sensazioni, emozioni, immagini, ricordi. L’aromaterapeuta interpreta poi le reazioni della persona alla stimolazione dell’olfatto, per poter comprendere i suoi limiti, le risorse, le sue necessità. L’interpretazione pertanto avviene attraverso le parole, i silenzi, la decodificazione delle immagini che giungono alla mente, ma anche e soprattutto attraverso l’osservazione del comportamento non verbale.

Secondo le scienze quantistiche, l’olio essenziale è formato da particella e onda. Funge inoltre da guardiano della soglia sviluppando l’immaginazione, una forma di intuizione particolare che permette di modificare la propria realtà rivelando, attraverso la sua chiave simbolica, il cammino da intraprendere per liberarsi dalle catene della sofferenza. Le storie raccontate in Le chiavi aromatiche illustrano il metodo AlchimiaOlfattiva® e come arrivare a costruire la chiave aromatica funzionale e specifica per ogni persona e per il momento peculiare che sta attraversando.

di Claudio Zeni