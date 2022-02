Davide Bartolini al via al 2° Rally Terra Valle del Tevere

Il pilota ciggianese Davide Bartolini con a fianco Chiara Lombardi iniziano la stagione agonistica 2022 con la partecipazione al 2° Rally Terra Valle del Tevere in programma sabato 26 e domenica 27 febbraio. Il Rally si svolgerà interamente nel territorio aretino con partenza ed arrivo a Sansepolcro, mentre l’arrivo della prima sezione con il successivo riordino notturno sarà ad Anghiari e il Quartier Generale a Pieve Santo Stefano.

Una gara, quella in Val Tiberina, valevole per il Campionato Challenge Raceday Rally Terra 2021-22, dove Davide Bartolini è uno dei piloti protagonisti in piena lotta per la vittoria della sua categoria. Il Rally avrà inoltre validità come Campionato Italiano Auto Storiche e Internazionale per il TER.

Grande interesse, quindi, per questo evento organizzato da Valtiberina Motorsport, con i vari ed importanti campionati ma sopratutto per tutto il territorio che può avvalersi della promozione di immagine e di un indotto incredibile che queste manifestazioni del motorsport sono in grado di generare.

Davide Bartolini sarà al via per i colori della MDM Racing di Ciggiano e di Promoservice Team con la sua Renault Clio RS N3.

di Claudio Zeni