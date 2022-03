Libri Top Ten e Lo Scaffale

TOP TEN

Il principio di un mondo nuovo

di Mario Lodi, Solferino Libri (€ 12.00)

Violeta

di Isabel Allende, Feltrinelli (€ 20.00)

Circe

di Madeline Miller, Marsilio (€ 12.00)

Rancore

di Gianrico Carofilgio, Einaudi (€ 18.50)

L’eccellente avventura di Marta e Jason

di Beppe Tosco e Armando Quazzo, Bompiani (€ 16.00)

Elisabetta & i segreti di Buckingham Palace

di Enrica Roddolo, Cairo Editore (€ 16.00)

Come stare bene quando le cose vanno male

di Gael Lindenfield, Edizioni Il Punto d’incontro (€ 13.90)

Via Lauretana da Siena a Cortona

AA.VV.,Betti Editrice (€15.00)

La quarta rivoluzione industriale

di Klaus Schwab, Franco Angeli (€ 26.50)

Maria Giovanna Battista di Savoia Nemours

a cura di Chiara Devoti, Leo S.Olschki Editore (€ 60.00)

LO SCAFFALE

CALICI & CAMICI

di Paolo Brinis, Cinquesensi (€ 15.00)

Un libro di incontri e di amicizia, di passioni condivise e di amore per il vino. Il giornalista di News Mediaset Paolo Brinis, una lunga militanza fra vigneti e cantine, incontra, presenta e interroga uno scelto manipolo d’illustri rappresentanti di ogni campo della medicina, molti dei quali sono anche apprezzati viticultori, per capire meglio i benefici (molti) ma anche i pericoli (pochi ma gravi) che si possono incontrare nella relazione col prodotto più simbolico e rituale della nostra civiltà.

Un’opera dove però nessuno ‘sale in cattedra’ ma che, trascurando del tutto le mode pericolose che una volta propongono il vino come una sostanza altamente terapeutica e l’altra come una bevanda assolutamente nociva, tra ricordi, consigli, aneddoti e divagazioni, si pone nell’animo di dare risposte e consigli utili nella simpatica atmosfera di un convivio tra amici.

IO SARÒ LA PRIMA

di Mick Manning e Brita Granström, Editoriale Scienza (€ 15.90)

Provenienze e periodi storici diversi tracciano un percorso che parte dalla Scozia del IX secolo fino ad arrivare all’India dei giorni nostri. Jeanne Baret, che nella seconda metà del ‘700 compì il giro del mondo (nei panni di uomo!), l’astronoma Caroline Herscel, stipendiata da re Giorgio III, Bessie Coleman, che negli anni ‘20 del secolo scorso incantò il pubblico con spericolate acrobazie aeree; e ancora, la pilota Amelia Earhart, la prima ad attraversare l’Atlantico, la pioniera del fotogiornalismo Lee Miller, la naturalista Jane Goodall, Mae Jemison, prima donna di colore nello Spazio, e Arunima Sinha, giovane scalatrice disabile che ha raggiunto la vetta dell’Everest: sono solo alcune delle donne che hanno aperto la strada a nuove esplorazioni, scoperte ed esperienze, dimostrando che chiunque può spingersi oltre i propri limiti e fare la differenza. Libro per lettori da 8 anni.

di Claudio Zeni