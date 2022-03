La Cappella della Madonna di Vitaleta e il ristoro riaprono dal 19 marzo le porte ai visitatori

Tra le più fotografate e visitate della Val d’Orcia, la Cappella della Madonna di Vitaleta, piccolo gioiello situato nei pressi di San Quirico d’Orcia, riapre le porte dopo la chiusura invernale. Ad attendere i visitatori ci sarà anche il “Ristoro Vitaleta”, il luogo di incontro gourmet per tutti coloro che, dopo aver ammirato l’incanto della chiesa e del paesaggio che si staglia attorno, vorranno concedersi una sosta gustando le eccellenze gastronomiche locali e toscane.

La Cappella inaugurata lo scorso luglio dopo un attento restauro è oggi di proprietà dell’Ing. Pasquale Forte, imprenditore visionario che già a metà degli anni ’90 ha dato vita a Podere Forte, azienda biologica e biodinamica, centro di un attento recupero della tradizione contadina e vitivinicola valdorciana. L’intervento di tipo conservativo ha ridato vita a un luogo dalla bellezza senza tempo e ha di nuovo consentito l’accesso in tutta sicurezza a chi vorrà visitarla.

Nelle adiacenze della Cappella si trova il Ristoro, che sarà guidato dallo chef Samuele Nocciolini, classe 1988 di Sinalunga. Uno chef cresciuto tra la casa e la fattoria nelle campagne aretine della nonna materna, che si è fatto le ossa all’estero in ristoranti stellati e di lusso e che ha imparato il valore della materia prima legata al territorio grazie a esperienze in Sicilia e Toscana. Arriva al Ristoro con un obiettivo ben preciso: portare in tavola i prodotti d’eccellenza locali, sapori e le ricette di casa, del passato, mantenendo viva la ricca tradizione culinaria toscana. I piatti varieranno in base alla stagionalità e al periodo.

La riapertura della Cappella e del ristoro sarà accompagnata dalla “Scarpinata di San Giuseppe”, organizzata dalla Pro Loco di San Quirico d’Orcia, una passeggiata con partenza dalla piazza Chigi del paese alle ore 14.30 con direzione Cappella di Vitaleta. All’arrivo verrà celebrata la Santa Messa e la giornata si chiuderà al Ristoro dove sarà possibile gustare le sfiziose frittelle di San Giuseppe offerte a tutti da Podere Forte.

Il ristoro è aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 10.30 fino al tramonto.

di Claudio Zeni