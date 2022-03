Il pilota ciggianese Davide Bartolini debutta nel Campionato Italiano Rally Terra

Il team aretino Davide Bartolini e Chiara Lombardi debuttano con la Peugeot 208 Rally4 nel Campionato Italiano Rally Terra 2022 il 19 e 20 marzo mel 13° Rally dell Val d’Orcia.

Davide e Chiara reduci da una prestazione di assoluto rilievo al Rally Valle del Tevere, grazie alla quale sono al primo posto di categoria nel campionato Challenge Raceday Rally Terra 2021-2022, iniziano questa nuova avventura nel Campionato Italiano Rally Terra debuttando con una nuova vettura: la Peugeot 208 Rally4 della GF Racing di Brescia. Una squadra con la quale l’equipaggio ha già corso utilizzando la vecchia 208 R2B con ottime risultati.

«Inizio questa nuova avventura – dice Davide – con una vettura per me nuova e affronto uno dei campionati più combattuti, in una categoria con piloti di esperienza e molto bravi. La GF Racing mi supporta in maniera professionale dandomi il meglio in termini di vettura e di qualità tecnica, Chiara, che mi segue anche in questo campionato, è una garanzia, quindi parto con tutti i migliori presupposti.

Mi rendo conto però che dovrò ancora fare chilometri, adattarmi a questa nuova Peugeot 208 e arrivare a quel livello di competitività tale da poter lottare per le posizioni di vertice. L’impegno è al massimo, da capire la vettura a fare tesoro di tutto, dalle sensazioni di guida, ai consigli ed indicazioni del Team per ottimizzare la mia crescita e incrementare il mio bagaglio di esperienza».

Da queste parole si può capire quanto Davide abbia voglia di portare a termine una gara significativa con una nuova vettura che dovrà gestire e portarla ai livelli di competitività che si merita. Una prima gara importante, quindi, ma che certamente Davide e Chiara sapranno affrontare con tutta la determinazione, intelligenza e attenzione che un Campionato esige per essere protagonisti. L’equipaggio della MDM Racing di Ciggiano correrà con i colori della Promoservice Team.

di Claudio Zeni