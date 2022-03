Bartolini -Lombardi al sesto posto al Campionato Italiano Rally Terra a Radicofani

Il pilota ciggianese Davide Bartolini con la navigatrice Chiara Lombardi, al debutto con la nuova vettura al Campionato Italiano Rally Terra a Radicofani, hanno concluso la gara al sesto posto su quindici partenti, in una categoria estremamente competitiva e selettiva.

Una gara maiuscola per l’equipaggio della MDM Racing di Ciggiano con i colori del Promoservice Team. Soddisfatti, quindi, di questa prestazione e del bagaglio tecnico che inizia ad essere assimilato, certamente non sufficiente per essere in lotta per le posizioni che contano, occorrerà ancora del tempo e tanti chilometri, ma l’inizio è stato più che positivo e quindi le basi ci sono e fanno sperare per il meglio.

La determinazione, la costanza e la forza non mancano certamente al pilota di Ciggiano, doti importanti per quelli che saranno i prossimi appuntamenti e per arrivare il prima possibile a quei traguardi importanti con i quali riuscirà a gratificare i suoi partner e portare in alto la propria terra.

di Claudio Zeni