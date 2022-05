Il nuovo magazine Explore France 2022

Presentata a Roma, all’Ambasciata di Francia, alla presenza dell’Ambasciatore Christian Masset e a Milano, all’Hotel Diana Majestic, con la partecipazione della Vice Console di Francia Rachel Caruhel, l’edizione 2022 del magazine di Atout France, Explore France.

Un’edizione interamente dedicata al turismo sostenibile, filo conduttore l’acqua, bene prezioso, indispensabile alla vita. L’acqua del mare e quella di fiumi e canali, l’acqua del benessere, delle terme, della spa, delle tante sorgenti di acque minerali benefiche.

La Francia punta oggi più che mai ad essere un Paese della sostenibilità, e ambiente e acqua sono in questo senso due settori chiave. Con protagonisti di rilievo internazionale, dal protagonista della cover story Laurent Ballesta, biologo e grande fotografo, vincitore del Wildlife Protographer of the Year 2021 con una foto straordinaria: il suo obiettivo è far scoprire la bellezza del mondo subacqueo e sottolineare l’urgenza di tutelare il patrimonio marino. Acqua e difesa dell’ambiente sono un imperativo unico. Manu Laurin, fondatore di Sauvage Med, recupera in mare rifiuti – dalle reti da pesca alle bottiglie di plastica – che trasforma in splendidi bijoux. Julie Gautier, campionessa di apnea, ballerina subacquea e film-maker e di Yann Martin, campione di surf francese e oggi coach della nazionale italiana di surf puntano i riflettori sul mare, la sua bellezza, la necessità di proteggerlo.

Il turismo sostenibile è l’obiettivo di tutte le regioni di Francia presenti nel magazine, dalla Valle della Loira a Paris Région, dalla Normandia di Le Havre-Étretat alla Costa Azzurra, da Mentone a Nizza, l’Alsazia, il Var, la Corsica, fino alla Nouvelle-Aquitaine che punta a diventare la regione più sostenibile di Francia. Un impegno che si declina in tutti i settori. Anche Disneyland Paris, che quest’anno compie 30 anni, le Galeries Lafayette, i grandi magazzini top di Parigi, La Samaritaine appena riaperta, sono sempre più impegnati per la sostenibilità, insieme a hotel ecologici immersi nella natura, a spazi per il telelavoro.

www. france.fr

di Claudio Zeni