Una serata piena di atmosfere all’Open Day per il Corso Serale all’Istituto Alberghiero Artusi di Chianciano Terme con un ospite magico, il barman Danny Del Monaco.

In molti hanno assistito allo spettacolo dei suoi cocktail e alla presentazione della scuola. Non solo futuri esperti del settore turistico e ristorativo, ragazzi interessati agli studi nel Corso serale, ma anche molti cittadini di Chianciano accolti dagli studenti che già frequentano l’Istituto.

La serata si è aperta con la presentazione del percorso di studi a cura della Preside Daniela Mayer, della Vicepreside Patrizia Ciolfi e della Responsabile del Corso serale Flavia Rossi, le cui iscrizioni sono ancora aperte per il percorso triennale di Enogastronomia, Sala-vendita e Accoglienza turistica.

Il Corso serale permette di conseguire il Diploma di Maturità per adulti con licenza media che non hanno terminato gli studi e per i ragazzi che hanno compiuto 16 anni e stanno lavorando.

Nella hall è seguita la dimostrazione dello Special Guest Danny Del Monaco “The alchemist of drink”. Danny considera la Scuola Alberghiera un ottimo vivaio per individuare talenti e lanciare carriere, a tal proposito ha sottolienatpo “…dopo la pandemia il lavoro di barman è ancora più richiesto e retribuito”.

Dopo la presentazione degli spazi tecnici dell’Istituto è seguito un raffinato Buffet nell’atmosfera soft della nuova sala Margherita al termine del quale contatti, applausi, saluti, foto di rito, iscrizioni e un questionario preparato dai ragazzi di Accoglienza.

di Claudio Zeni