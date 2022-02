Libri Top Ten e Lo Scaffale

TOP TEN

Circe

di Madeline Miller, Marsilio (€ 12.00)

Elisabetta & i segreti di Buckingham Palace

di Enrica Roddolo, Cairo Editore (€ 16.00)

La casa senza ricordi

di Donato Carrisi, Longanesi (€ 22.00)

Le ossa parlano

di Antonio Manzini, Sellerio Editore Palermo (€ 15.00)

Le chiavi aromatiche

di Sandra Perini, Edizioni Il Punto d’Incontro (€ 13.90)

La quarta rivoluzione industriale

di Klaus Schwab, Franco Angeli (€ 26.50)

Violeta

di Isabel Allende, Feltrinelli (€ 20.00)

Giorgio Vasari e la vita di Marcantonio Bolognese e d’altri intagliatori di stampe

a cura di Giovanni Maria Fara, Leo S.Olschki Editore (€ 25.00)

L’uomo del sogno

di Marina Marazza, Solferino Libri (€ 15.00)

L’equazione del cuore

di Maurizio de Giovanni, Mondadori (€ 19.00)

LO SCAFFALE

FORBES 100 ECCELLENZE ITALIANE 2022

Guida firmata Forbes Italia in collaborazione con So Wine So Food

Questa guida alle eccellenze italiane, arrivata alla terza edizione firmata Forbes Italia con il contributo della rivista specializzata So Wine So Food, si è configurata nel tempo come un vero e proprio benchmark, una sorta di fotografia del migliore Made in Italy del food, del wine, dell’ospitalità e della sapienza produttiva.

“Noi di So Wine So Food diamo ben volentieri il nostro contributo alle realizzazione di questo strumento editoriale, attenti come siamo a quanto accade nell’universo del food e del beverage, e in generale, dell’offerta di ospitalità -” afferma Stefano Cocco, executive editor della guida ed editore di So Wine So Food – l’eccellenza italiana, il nostro saper fare, ben rappresentato in questa prestigiosa pubblicazione, non si è fermato ed è sempre più pronto a rappresentare il meglio di sé, in Italia e nel mondo. Una pubblicazione come questa ha il merito straordinario di ricordare al mondo l’unicità delle nostre performance, che vedono l’Italia, una volta di più, sul gradino più alto”.

La guida è disponibile in edicola e in allegato al numero di febbraio di Forbes Italia. In questo volume vengono presentate 100 eccellenze italiane: tutte con i loro protagonisti e le loro storie, simili e diverse, ma tutte con le radici solide nel passato e uno sguardo attento al futuro. Italian brand Ambassador della guida è Martino De Rosa, gestore del famoso ristorante Leone Felice de l’Albereta a Erbusco e creatore di eccellenze soprattutto nel mondo vino con il suocero Vittorio Moretti.

IL PRINCIPIO DI UN MONDO NUOVO

di Mario Lodi, illustrazioni di Andrea Antinori, Solferino Libri (€ 12.00)

Questa storia inizia con la più classica delle gite scolastiche al Museo nazionale. Ma quella a cui assistono i ragazzi della quinta elementare è la scena più incredibile ed entusiasmante che abbiano mai visto: il volo della Vittoria Alata sopra il mondo in cerca della vittoria di tutti, la Pace. In questo libro però non c’è solo la fuga rocambolesca di una statuetta tanto famosa quanto incompresa. C’è anche la storia di un contadino che con la sua semplicità ha la meglio sugli avidi sapienti e regala a tutti i poveri del regno la speranza di una vita migliore. Una nuvola che scatena una pioggia carica di soldi, che invece di arricchire trasforma tutti in ladri. I pastelli imprigionati in un astuccio che scoprono la libertà. Quattro storie che ci trasmettono l’ideale, sempre vivo, dell’educazione come base di un mondo nuovo.

di Claudio Zeni