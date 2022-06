Relax e shopping con Terme di Chianciano e Outlet  Valdichiana Village

Mercoledì 1 giugno ha preso il via un concorso promosso dal coordinamento del Valdichiana Village di Foiano della Chiana (Ar), che garantisce come premi degli ingressi alle Piscine Termali Theia di Chianciano Terme (Si) ai possessori delle proprie fidelity card che spendano almeno € 200,00 in una giornata di shopping al Village.

Moltissimi i negozi del Village che hanno preso parte all’iniziativa, che promuove la bellezza delle piscine termali come “premio”: anche le Terme di Chianciano promuoveranno il Valdichiana Village, distribuendo ad ogni ingresso un buono sconto del valore di € 10,00 da spendere in uno qualsiasi dei negozi nel complesso commerciale di Foiano della Chiana.

Il concorso rientra nel novero delle nuove iniziative delle Terme di Chianciano, che grazie alla nuova direzione commerciale giornalmente concludono accordi con le strutture e le realtà al dettaglio e all’ingrosso del territorio, con l’intenzione di essere maggiormente presenti e integrate nella realtà commerciale di Chianciano Terme e di tutta la Valdichiana: sconti per residenti e apertura con scontistiche dedicate a strutture anche piccole segnano un nuovo stile, e sono solo l’inizio di un processo di diffusione capillare e miglioramento del prodotto Terme di Chianciano.

di Claudio Zeni