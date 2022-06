L’inizio dell’azienda agricola ‘Il Palle’, a Oliveto di Civitella in Val di Chiana (Ar), risale ai primi anni ’60, frutto di un’intuizione di Aliviero Agutoli, un ragazzo aitante che dopo vari lavori, da estrattore di pietra serena nella cava di Oliveto ad uomo tuttofare presso un’aristocratica famiglia di Genova, dal successivo trasloco a Monterchi presso la villa del Conte Carleschi proprietario di un allevamento di castori decide di fare ritorno al suo paese natio, “Oliveto”.







Dal suggestivo borgo della campagna aretina Aliviero inizia il suo lavoro di ricerca casa per casa di polli, anatre e conigli, all’epoca allevati da molte mezzadri per arrotondare il loro bilancio familiare, per poi rivenderli presso i mercati del Valdarno aretino e fiorentino.







Con l’ingresso in azienda del figlio Paolo e della moglie Daniela, l’affermazione del prodotto avicolo e l’aumentare delle vendite, si rende necessario fare crescere l’azienda e il primo passo è dargli un nome.







Nasce così l’Azienda Agricola “Il Palle”, il soprannome con il quale la gente del posto chiama Aliviero.







L’ingresso in azienda dei giovani figli di Paolo e Daniela, prima Nicola e poi Giulio, portano, inoltre, nuova progettualità ed idee allargando al settore dell’avicoltura anche la produzione vinicola e olivicola, quest’ultima commercializzata con il nome ‘Bettarella’, un delizioso olio extravergine di oliva.







Un’azienda agricola, quella de ‘Il Palle’, che pur affondando le sue radici nella tradizione volge il suo sguardo verso un futuro sempre più ecosostenibile e con prodotti di qualità.







di Claudio Zeni