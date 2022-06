Terra e mare in un sorso di vino

La promozione della Doc Erice attraverso vini eleganti e dalla marcata identità, rispettosi della storia e al contempo dalla spiccata contemporaneità. Utilizzando responsabilmente le risorse naturali al fine di avere una decisa riduzione dell’intervento dell’uomo. La filosofia operativa delle Cantine Fazio si concentra sul valore del territorio e della sua gente, su di un lavoro che rispetta la natura, la biodiversità; un lavoro che vuole lasciare un futuro migliore alle nuove generazioni. E’ un vero racconto di un angolo di Sicilia attraverso i vini, il mondo agricolo e paesaggistico. Dedizione e amore per l’arte della viticoltura.

E’ una bella storia quella della casa Vinicola Fazio, una storia legata all’impegno e alla passione di una famiglia che da quattro generazioni coltiva la vite e produce vini che esprimono al meglio il terroir di origine. Non è dunque un caso se negli ultimi vent’anni la Cantina è diventata un punto di riferimento per il sistema del vino siciliano, sia a livello nazionale che internazionale. Oggi, i vini, sono infatti presenti sui mercati di oltre venti paesi nel mondo e si distinguono per la fedeltà alle caratteristiche varietali delle uve, ma anche per l’approccio moderno e innovativo delle lavorazioni in cantina.

Eleganti e ricercati, espressione del patrimonio ampelografico della Doc Erice. Sono vini che racchiudono i colori e i profumi delle terre di Sicilia. Le etichette esprimono una cultura del vino contemporanea senza tralasciare l’antico legame con la civiltà della vite, che qui affonda le sue radici in una tradizione millenaria. Dai bianchi freschi e fruttati ai rossi morbidi ed eleganti, fino agli spumanti ricercati e versatili, prodotti con metodo Charmat. Piacevolissimi vini che regalano agli appassionati una esperienza esclusiva e coinvolgente, attraverso sensazioni uniche destinate a perdurare nel tempo.

Nella foto: Lilly Fazio

di Claudio Zeni