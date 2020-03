Cortona Patria Nostra fa appello alla calma, senza caccia alle streghe

Comprendiamo in pieno le difficoltà che ogni cittadino incontra giornalmente per colpa di questo maledetto virus.

Ed è per questo che Cortona Patria Nostra invita nuovamente TUTTI i cittadini Cortonesi alla calma, al rispettare le indicazioni nazionali e di non cadere nello sconforto, scatenando una caccia alle streghe con i contagiati del nostro territorio ne di diventare giudici e giuria.

Siamo Cortonesi e prima di tutto siamo persone, ognuno con le dovute paure, conoscenze e difetti.

Come nel precedente comunicato rinnoviamo l’invito a tutti di non condividere notizie false o non confermate e di non farsi trascinare da altri soggetti nel criticare, anche aspramente, chi per svariati motivi sia contagiato o che potrebbe non aver rispettato le regole imposte.

Crediamo fermamente che l’Italia sia uno stato di Diritto, dove chi sbaglia paga e se ci sono state persone che hanno sbagliato, saranno gli enti preposti ad indagare ed in caso a giudicare chi ha sbagliato.

Inoltre concordiamo con il voler mantenere la Privacy di ogni cittadino che una volta scopertosi infetto, avrà già tanti problemi da affrontare ed auspichiamo che la comunità si stringa, moralmente, attorno a queste persone, aiutandole e non accusandole o trattandole con freddezza e distacco, perché passato il virus, torneranno ad essere i vostri vicini, titolari, medici, colleghi.

Siamo persone, siamo Cortonesi, siamo Italiani e come tali, ne usciremo vittoriosi, resistiamo!

Cortona Patria Nostra