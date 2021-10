Cortona: E’ nato il Comitato dei Cittadini per il Centro Storico

È fatta!!! il Comitato dei cittadini per il centro storico è stato ufficialmente costituito il 22 ottobre 2021, al teatro Signorelli con l’approvazione dello statuto da parte di oltre cinquanta partecipanti: infatti venerdì 22 si è conclusa questa coraggiosa iniziativa, dopo alcuni mesi di incontri e valutazioni dibattute tra una decina di cittadini dl Cortona aventi tutti la stessa volontà di attuare il bene comune del Centro Storico.

Lo scopo del comitato, come si legge nello statuto “… è quello di salvaguardare in particolare gli interessi collettivi degli abitanti del centro storico e di tutta la città e, più in generale, tutelare gli interessi economici, culturali e sociali della città di Cortona. Il Comitato si propone di operare tra l’altro in campo sociale, culturale ed istituzionale per scelte condivise sul territorio sul quale opera, in merito alla tutela dell’ambiente, e il decoro urbano, alla salute pubblica, e la qualità della vita della città, alla difesa delle tradizioni, delle risorse storiche, artistiche e del patrimonio culturale del territorio e alla comunicazione e applicazione della norme comunali, regionali e statali.”

Lo statuto è snello e senza vincoli che limitino l’operatività degli aderenti. Tutti coloro che vogliono sono chiamati a dare il loro contributo fatto sia di segnalazioni che suggerimenti; non ci sono tessere o domande di ammissione per far parte del comitato; è sufficiente partecipare alle varie assemblee che verranno organizzate con una cadenza bimestrale. Tale frequenza di convocazione è dovuta al fatto che il potere deliberativo in merito ad istanze, petizioni e altre azioni rientra nella esclusiva competenza degli aderenti riuniti in assemblea. Gli altri due organi previsti e cioè il Portavoce e la Segreteria compiono una attività prettamente logistica e di supporto all’assemblea stessa.

Come primo atto saranno presentate in comune nei prossimi giorni tre istanze ed una petizione. Le istanze riguardano in estrema sintesi informazioni sul Piano Strutturale in merito alle prospettive future che interessano il centro storico, chiarimenti sulla pulizia di strade e vicoli e richiesta di maggiore usufruibilità del contenuto raccontato dalle principali lapidi presenti nel centro storico; sarà presentata inoltre una petizione, per la quale occorrono ottanta firme, con la quale verrà richiesto di interdire alcune strade di Cortona al transito in sella di biciclette.

È importante sottolineare infine che lo scopo ultimo del comitato non è quello di remare contro qualcuno, ma di essere propositivi e di sostegno alla amministrazione pubblica e alle varie associazioni presenti nel territorio.

Quindi a rivederci alla prossima assemblea che si terrà probabilmente prima di Natale.