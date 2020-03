TGA – Speciale Quarantena!

In momenti come questi, pur se in forma “a distanza” non si ferma l’attività didattica e non si ferma nemmeno il TGA dei ragazzi del Liceo Artistico di Cortona che ci fregiamo di ospitare su queste pagine.

Ringraziamo i ragazzi guidati dal Prof. Marco Giappichini per questa edizione “speciale” che dimostra grande creatività e soprattutto, cosa che ci conforta più di tutto, l’entusiasmo, la speranza e la voglia di fare di questi ragazzi nonostante la fase che ci troviamo a vivere, così difficile per tutti.

Grazie di cuore ai ragazzi e buona visione a tutti!