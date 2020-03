Il PD cortonese ringrazia medici, infermieri e operatori sanitari: «senza il loro impegno, non vinceremo questa guerra»

La lotta contro il Covid19 rappresenta, per il nostro territorio, un momento difficile e dalle imprevedibili ripercussioni.

Medici, infermieri e personale sanitario sono costantemente in prima linea contro la diffusione del virus, e la sicurezza e la salute di tutti noi dipendono strettamente dal loro intervento, oltre che dal rispetto delle regole.

È per questo che riteniamo inopportuno rivolgere esternazioni contro di essi, pronunciando condanne senza appello prima ancora che si sappia cosa sta dietro ogni singolo contagio. Simili annunci rischiano inoltre di diffondere preoccupazione e ansia nei cittadini, esattamente il contrario di quello che dovrebbe fare un amministratore.

Da parte nostra, cogliamo l’occasione invece per rivolgere il nostro ringraziamento a quanti fanno parte del Sistema Sanitario Toscano e Nazionale, senza la cui operosità non potremmo in alcun modo pensare di poter superare questo duro momento.

Esprimiamo inoltre il nostro cordoglio alla famiglia della prima vittima cortonese di Covid19, che apprendiamo dalla stampa non essendo stata oggetto di comunicato dell’Amministrazione Comunale. Ci uniamo al loro dolore e a quello di tutti i cortonesi.