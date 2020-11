Risposta a Meoni dei Sindaci di Foiano, Lucignano e Marciano

D’altra parte se è già accaduto che l’ospedale di comunità di Foiano si sia dovuto fare carico di alcuni pazienti paucisintomatici e che all’ospedale di Nottola siano stati destinati addirittura alcuni pazienti in terapia intensiva, non si vede come l’ospedale di Fratta possa esimersi dal fare la propria parte.

Infine un’ultima riflessione, forse la più importante. Se non spendessimo oggi tutti i nostri mezzi e le nostre energie e se non mettessimo a disposizione tutte le nostre risorse contro questo nemico infido e invisibile, rischieremmo in futuro di essere catalogati in zona rossa, con tutte le gravi conseguenze che ne deriverebbero nei confronti della libertà dei cittadini e della sopravvivenza delle attività economiche nel territorio.