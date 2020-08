ELEZIONI 2020: CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE

1) SPAZI ELETTORALI A PAGAMENTO

Al fine di offrire le stesse condizioni a tutte le liste e candidati, Valdichianaoggi.it nell’ambito della propria autonomia e nel pieno rispetto delle regole relative alla propaganda elettorale, offre dalla data del 23 Agosto 2020 spazi elettorali a pagamento in occasione delle Elezioni Regionali Toscane.

Tali messaggi saranno:

· Chiaramente distinti e collocati in apposito riquadro riportando la dicitura “Messaggio elettorale”

· offerti a tutti i partiti, a tutte le liste e a tutti i singoli candidati che ne facciano richiesta.

· Collocati in un apposito riquadro sotto la dicitura “Messaggi elettorali a pagamento” in base all’ordine di ricevimento.

· Rimossi entro le ore 24 del 18 Settembre 2020, cioè il venerdì precedente alla data delle elezioni, in ottemperanza alle norme di legge.

Come richiedere l’inserzione e modalità di inserimento

Le richieste e prenotazioni degli spazi dovranno essere inviate all’indirizzo e-mail redazione@valdichianaoggi.it

L’inserimento del banner, la cui realizzazione è in carico al committente, è garantita entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento. Il banner (dimensioni 300px in larghezza e 200px in altezza) dovrà essere inviato all’indirizzo mail indicato sopra in formato .jpeg nelle esatte dimensioni richieste.

Al momento dell’inserimento del banner nel sito sarà emessa fattura il cui pagamento dovrà essere in un’unica soluzione, con bonifico bancario come indicato nella fattura stessa, entro 30 giorni dalla data dell’emissione.

Non saranno accettate inserzioni dal contenuto testuale o grafico difformi da quanto stabilito dalle norme e disposizione di legge. Valdichianaoggi.it si riserva di verificare i contenuti dei messaggi e potrà, qualora li ritenga non conformi, rifiutarne la pubblicazione.

2) COMUNICATI STAMPA

I Comunicati Stampa inviati da liste e candidati si configurano come spazio autogestito concesso da Valdichianaoggi.it a titolo gratuito, lo stesso che la testata offre per sua consuetudine e scelta editoriale a partiti, movimenti politici, associazioni, singoli cittadini che abbiano un legame con la Valdichiana. I testi, qualora non abbiano contenuti ritenuti diffamatori verso qualcuno e comunque siano giudicati aderenti alle più ovvie regole del dibattito democratico nonchè inerenti a tematiche della vallata Valdichiana (intesa nell’accezione dei comuni aretini e senesi), saranno pubblicati, ovviamente con tempistiche variabili a seconda del lavoro della redazione. L’indirizzo a cui inviarli è sempre redazione@valdichianaoggi.it. Valdichianaoggi.it non si assume alcuna responsabilità per i contenuti di tali comunicati stampa: la responsabilità è infatti totalmente a carico di chi scrive.