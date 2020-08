1000 più 1 per “Uno, nessuno e centomila”

I numeri del titolo non sono maschere né volti, come potrebbe sembrare se volessi parafrasare il capolavoro di Pirandello, “Uno, Nessuno e Centomila” preso in modo magistrale ed appropriato a titolo dell’iniziativa culturale, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Castiglion Fiorentino (ass. Avv. Massimiliano Lachi) e dalla Biblioteca Comunale (Dir. Dott.ssa Stella Menci), ma mille libri donati dai castiglionesi più 1 donato da me.

Casualità mi ha portato a consegnare quel libro, che sara’ catalogato dall’esperto archivista Dott. Antongiulio Banelli con un numero 1001, che ha per oggetto Lorenzo il Magnifico e che non voleva proprio staccarsi dai suoi fratelli della mia biblioteca tanto che ho dovuto fare un enorme sforzo di volonta’ per consegnarlo promettendogli che faro’ di tutto per riacquistarlo a settembre e riportarlo nel suo scaffale.

Tutti i libri che ho letto, ma soprattutto quelli che ho acquistato, per me rappresentano schegge di vita e la memoria di emozioni e sentimenti che hanno contribuito a costruire la mia formazione umana ed intellettuale al pari di ogni altra esperienza di vita che ho attraversato negli anni.

Ora che il mio sentimentalmente prezioso libro e’ stato catalogato con numero 1001, un numero particolare che se letto in codice binario corrisponde al numero 9 e pertanto legato simbolicamente alla generazione di una nuova vita (nove mesi tra concepimento e nascita) non posso che attendere fiducioso che anche la seconda parte del progetto culturale, la lettura dei libri donati, possa realizzarsi con un importante successo perche’ leggere in questo momento storico della nostra societa’ appare come esercizio molto faticoso perche’ la lettura rallenta il tempo della nostra vita e ti permette di attraversare sentimenti e conoscenze che solo con la calma serenita’ della solitudine dell’animo puoi apprezzare.

Il materiale accettato in dono dalla Biblioteca sara messo a disposizione dei cittadini alla vendita simbolica per 1 Euro nel mese di settembre in una manifestazione dal titolo ‘Piazze del Sapere’ dove ogni piazza di Castiglion Fiorentino sarà caratterizzata da un genere letterario e si trasformerà, per l’occasione, in una grande libreria a cielo aperto . dove i castiglionesi e non solo si potranno incontrare, scambiare opinioni e trascorrere una giornata all’insegna della lettura.

Le piazze saranno animate da artisti grazie alla collaborazione al progetto di Sosta Palmizi e del Teatro Nunc”

Il ricavato della vendita dei libri sara’ a favore di progetti di inclusione organizzati dalla Biblioteca Comunale.