Virtuale la prossima assemblea Ehma

Il prossimo 4 giugno si terrà online la 47ma Assemblea Generale annuale EHMA (European Hotel Manager Association). La prima parte della riunione dei soci sarà riservata agli argomenti istituzionali, mentre la seconda parte sarà aperta anche ai partner tradizionali e comprenderà la presentazione dei prestigiosi premi EHMA 2021 (l’Hotel Manager of the Year e il Sustainability Award by Diversey) e delle Best Practices Covid 19 – Society Response.

«Tutte le crisi hanno un termine prima o poi e la comunità dell’ospitalità ne verrà fuori più forte che mai, determinata a riguadagnare tutto ciò che è andato perso in questi mesi terribili – ricorda il Presidente Ezio A. Indiani – la famiglia EHMA continua ad essere unita tenendosi in contatto via e-mail e attraverso Beekeeper, la nostra app di comunicazione interna, fino a quando non sarà possibile stringersi la mano ed abbracciarsi l’anno prossimo a Lugano! La prossima assemblea in presenza nel marzo 2022 a Lugano sarà straordinaria e catturerà tutta l’energia positiva che solo i soci e i partner EHMA sanno esprimere».

Il Comitato Organizzatore di EHMA Lugano 2022 è composto da Giuseppe Rossi (Chairman e GM Hotel Splendide Royal); Andrea Modesti (GM Swiss Diamond Hotel); Carlo Fontana (GM Hotel Lugano Dante Center); Barbara Gibellini (GM Villa Principe Leopoldo); Massimiliano Ferrara (RM Grand Hotel Villa Castagnola); Raimondo C. Sartorio (MD Parco San Marco Hotels & Beach Resort). Con il prezioso supporto di Ivan Zorloni (GM Grand Hotel Villa Castagnola); Lorenzo Pianezzi (Presidente HotellerieSuisse Ticino); Antonella Archidiacono (Sales&Marketing Manager Grand Hotel Villa Castagnola); Emanuele Di Pasquale (Sales&Marketing Manager Hotel Splendide Royal).

di Claudio Zeni