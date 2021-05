A Chianciano Terme riaprono le piscine termali Theia

In osservanza alle disposizioni governative riaprono in occasione del week end del 15 maggio le Piscine termali Theia di Chianciano Terme nel rispetto di tutte le norme in materia sanitaria.

Anche il fine settimana successivo (dal venerdì al lunedì, dalle ore 9,30 alle ore 20,00) le piscine termali Theia saranno aperte con i servizi di bar e ristorazione all’aperto. Oltre 600 metri quadri di acqua termale Sillene, immense piscine esterne e anche coperte, immerse in un grandissimo parco verde dove la famiglia al completo con i bambini (per i più piccoli è aperta la piscina esterna di acqua calda e bordo “a sfioro”) può rigenerarsi dopo il lockdown.

La settimana del Ponte del Due Giugno, prova generale dell’estate ormai alle porte, le Piscine termali Theia saranno aperte tutti i giorni dal 28 maggio al 7 giugno.

E’ necessario prenotare il proprio turno di ingresso, mattina o pomeriggio, cogliendo l’occasione di abbinare alla piscina un massaggio o trattamento – da effettuare anche all’aperto sotto i suggestivi gazebo – oppure di aggiudicarsi la permanenza in esclusiva nel Centro benessere, con sauna, rasul, docce emozionali e luminosa area relax. Gli ingressi sono contingentati ed accede un numero ridotto di ospiti, per consentire un sano distanziamento, anche superiore rispetto a quello previsto dalle normative.

I servizi devono essere prenotati in anticipo, chiamando per informazioni il call center +39 057868501 o inviando una mail a prenotazione@termechianciano.it e acquistandoli sul sito www.termechiancianoshop.com

di Claudio Zeni