Venti candeline per i Giardini di Castel Trauttmansdorff

Sarà una stagione speciale quella del 2021 per i Giardini di Castel Trauttmansdorff, perché celebreranno il loro 20° anniversario. Inaugurati nel 2001, dopo 7 anni impiegati per la loro realizzazione, i Giardini di Sissi sono oggi una delle mete più amate e visitate dell’Alto Adige. Ogni anno, infatti, i Giardini di Castel Trauttmansdorff, insieme al Touriseum, il Museo provinciale del Turismo dell’Alto Adige con sede nel maniero omonimo, attirano centinaia di migliaia di visitatori.

Facendo un calcolo approssimativo, in questi venti anni di attività, nei mesi di apertura che vanno da aprile a metà novembre, il giardino botanico meranese ha ospitato quasi 7 milioni di visitatori, con una media di circa 340.000 all’anno e di 1500 al giorno: numeri alti che attestano il grande interesse suscitato dai Giardini di Castel Trauttmansdorff, luogo di interesse multidisciplinare e multisensoriale.

Dalla loro inaugurazione sono stati tanti i riconoscimenti ottenuti dai Giardini: nel 2005 sono stati insigniti del titolo di “Parco più bello d’Italia” per il loro spirito innovativo; nel 2006 di quello di “Parco d’Europa n.6”, mentre nel 2013 hanno ottenuto il premio di “Giardino Internazionale dell’anno” alla Garden Tourism Conference di Toronto in Canada.

Per la stagione 2021, i Giardini di Castel Trauttmansdorff riproporranno il tema dell’anno scorso, “Diversity”, con il focus sulla Biodiversità, anche per dare l’opportunità, a chi non è riuscito a visitare i Giardini nella scorsa stagione, di scoprirne tutte le sfaccettature, imparando curiosità su uccelli colorati, vespe astute e api operose, ma anche su ciò che ognuno, nel proprio piccolo, può fare per preservare la biodiversità. Tutto l’areale botanico, infatti, sarà disseminato di interessanti informazioni, avvincenti curiosità e utili consigli.

Il Touriseum, invece, proporrà come mostra temporanea “Borse, trolley e valigie – Viaggio nella storia dei bagagli”, in cui saranno al centro dell’attenzione le compagne di viaggio per eccellenza, le valigie, in duecento di anni di storia del viaggiare.

Per il loro ventesimo anniversario, situazione pandemica permettendo, i Giardini di Castel Trauttmansdorff allestiranno una grande festa e numerosi eventi, ancora in fase di definizione; ogni tipo di iniziativa sarà comunque organizzata nella completa osservanza delle disposizioni anti-covid.

www.trauttmansdorff.it

di Claudio Zeni