La Nuova linea Discovery de La Maison du Rhum (distribuita da Rinaldi 1957) è una collezione super premium di rum che si compone di eccezionali imbottigliamenti riservati agli estimatori del distillato in tutte le sue sfaccettature. Le caratteristiche di ogni rum si esprimono attraverso l’origine del prodotto e le forti personalità dei maestri distillatori. Il tipo di alambicco, l’affinamento e l’annata, hanno guidato François-Xavier Dugas (amministratore dell’omonima società di distribuzione francese) nella ricerca e selezione di prodotti unici, tra le distillerie più famose al mondo. Con la linea Discovery c’è un’attenzione particolare al mondo della miscelazione, perché tutta la linea è stata studiata apposta per i bartender sia in termini di di profilo del rum sia in termini di estetica.

LA MAISON DU RHUM – Nuova linea Discovery

• Paraguay – bianco 100% biologico

• Antille Francesi – Agricole bianco

• Barbados – 5 anni rum da melassa

• Panama “ANEJO” – finish in Sherry Palo Cortado, rum da melassa

Paraguay

Rum bianco realizzato al 100% con puro succo di canna da zucchero organica, dal Paraguay. Esplode in sentori di frutta tropicale. Da gustare liscio o su ghiaccio

Antille

Rum bianco distillato nei Caraibi francesi da purissimo succo di canna da zucchero. Esplosione di sentori floreali ed esotici. La soluzione migliore per la preparazione di cocktail e t-punch.

Barbados

Rum invecchiato cinque anni nelle Barbados in botti che in precedenza hanno contenuto Bourbon. Rotondo e speziato al palato, può essere consumato liscio o in ottimi drink.

Panama

Un Rum Anejo da Panama in pieno stile spagnolo, nasce dalle lussureggianti terre dell’America Centrale. Dopo un anno in botte di rovere americano, invecchia per tre mesi in botti di Sherry Palo Cortado che gli donano rotondità e un pizzico di dolcezza.

di Claudio Zeni