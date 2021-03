Ghiotta occasione? O solita incapacità d’intervenire?

Quel certo modo di fare politica che alimenta la sfiducia dei cittadini, vuole che non sia dato sapere cosa si muove nelle segrete stanze della pubblica amministrazione. Nel caso specifico Provincia e Municipio sembrano ignorare la Legge n. 10 approvata in Consiglio Regionale il 18 febbraio 2021, che stanzia 2.500.000 di euro l’anno per tre anni, relativamente ad “Interventi di riqualificazione del patrimonio storico e di pregio del patrimonio degli enti locali toscani”. Quale migliore ghiotta occasione per intervenire sull’Ex Ospedale S. Margherita in Cortona?

Nella stessa seduta il consiglio regionale, ha approvato anche una legge che riguarda interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni della Toscana, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio costituito dalle mura storiche presenti sul territorio toscano. La legge disciplina contributi a favore dei Comuni che intendano realizzare interventi per la valorizzazione delle mura storiche, con il ripristino dell’accessibilità dei luoghi e la creazione di percorsi culturali. Il finanziamento previsto è di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Pertanto i soldi per due importanti aspetti che riguardano direttamente la nostra città ci sono. Ora occorre partecipare ai bandi, con progetti puntuali, nell’ottica della migliore gestione del bene comune. Ma gli enti interessati, Comune e Provincia, vorranno e saranno capaci d’intervenire? Quali sono le azioni che intendono prendere per risolvere al meglio i problemi legati all’edificio ex ospedale e al mantenimento e valorizzazione della cinta muraria di Cortona, unica per bellezza, dimensioni e valenza storica?

Attendiamo fiduciosi come sempre, non vorremmo assistere all’ennesimo epilogo delle occasioni perse.