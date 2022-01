Vacanza d’amore nel segno di Afrodite a Borgo San Gaetano di Bernalda

A Metaponto, frazione di Bernalda (MT), si trovano i resti di uno dei pochissimi templi ionici di cui si ha testimonianza in Italia (sono solo 5), ed è proprio dedicato alla dea dell’amore, della fertilità e della bellezza: Afrodite. Risale al 470 a.C. circa, ed è una meta speciale da visitare con la propria dolce metà. Sarà il fascino dei miti e degli dei, o l’emozione di trovarsi davanti a reperti di una storia davvero antichissima, il Parco Archeologico di Metaponto, piccolo, riservato e molto ben conservato ha un’atmosfera molto suggestiva.

Tra gli altri templi è magnifico quello di Hera, moglie di Zeus, di cui restano ben quindici imponenti colonne, le cosiddette Tavole Palatine, e che testimonia l’importanza di questo territorio per i coloni provenienti dalla Grecia.

Un luogo che era considerato sacro, e ancora adesso regala questa magia, può essere il posto adatto per una dichiarazione d’amore o una proposta di matrimonio… magari da fare in uno dei periodi più romantici dell’anno: febbraio, il mese di San Valentino!

E per rendere il tutto ancora più speciale si soggiorna a Borgo San Gaetano, dimore di charme situate nel centro storico di Bernalda (MT). Alle coppie che riservano una suite o una junior suite, splendidamente collocate nei Casalini o nelle accoglienti Dimore su due livelli del Borgo, viene riservato un trattamento speciale, con biglietto d’ingresso per due persone al Parco Archeologico comunicando in fase di prenotazione il codice #140222, e upgrade in caso di disponibilità. Il prezzo per il soggiorno va da 90 euro a 150 euro per due persone a notte, con la prima colazione inclusa.

