Libri Top Ten e Lo Scaffale

TOP TEN

Paolo Fox L’Oroscopo 2022

Cairo Editore (€ 15.00)

Il maialino di Natale

di J.K. Rowling, Salani (€ 18.90)

Dall’esistere al vivere. La forza dell’educazione

di Cosimo Laneve, Cafagna (€ 18.00)

La nuova manomissione delle parole

di Gianrico Carofiglio, Feltrinelli (€ 15.00)

Le ossa parlano

di Antonio Manzini, Sellerio Editore Palermo (€ 15.00)

Un altro modo di raccontare

di Luigi Marfè, Leo S.Olschki Editore (€ 22.00)

Attiva gli ormoni della felicità

di Kyra Kauffmann e Sascha Kauffmann, Edizioni Il punto d’incontro (€ 12.90)

La casa senza ricordi

di Donato Carrisi, Longanesi (€ 22.00)

Per niente al mondo

di Ken Follet, Mondadori (€ 27.00)

Il Re Scugnizzo – Vita di Diego Armando Maradona a fumetti

di Paolo Baron ed Ernesto Carbonetti, Solferino Libri (€ 16.00)

CANTINE D’ITALIA 2022

AA.VV., Go Wine Editore (€ 18.00)

Le 820 cantine presenti nel volume sono state scelte in base all’esperienza diretta. Per ogni cantina una pagina ricca di notizie: dall’anagrafica aziendale ai dati sulla produzione, ai referenti interni da contattare; dai giorni e gli orari di visita alle informazioni stradali; dal racconto delle suggestioni che la cantina e il suo contesto offrono al visitatore a una serie di utili appunti sui vini aziendali con indicazione del vino top e degli altri vini da conoscere.

Ogni cantina è presentata attraverso una valutazione in stelle (su scala 5), suddivisa nei tre aspetti che sono ritenuti rilevanti dalla Guida: il sito, l’accoglienza e i vini. Inalterato è sempre lo spirito dell’opera: spingere l’appassionato a viaggiare per conoscere il fascino del territorio del vino italiano attraverso il racconto di molti suoi interpreti d’elezione.

Cantine d’Italia 2022 si presenta con una copertina flessibile rinnovata, dove oltre alle 820 cantine selezionate, vi sono 245 “Impronte d’eccellenza” per l’Enoturismo, 4.400 vini segnalati, circa 1.500 indirizzi utili per mangiare e dormire.

Una Guida pensata per i turisti del vino, che racconta e scrive di vino partendo dalla “Cantina”. Ovvero la Cantina come luogo dove uomini e donne del vino operano e progettano il loro lavoro, dove sono portatori di storie e tradizioni familiari, oppure di più recenti investimenti.

DE RE UXORIA

a cura di Claudio Griggio e Chiara Kravina, Leo S.Olschki Editore (€ 55.00)

Composto a Venezia e donato per le nozze fiorentine di Lorenzo de’ Medici il Vecchio con Ginevra Cavalcanti (1416), il De re uxoria di Francesco Barbaro è il primo trattato rinascimentale incentrato sulle qualità della donna e sui compiti di gestione della famiglia. Divenne ben presto una sorta di best seller, affiancandosi, tradotto e diffuso in tutta Europa, alle opere affini dello pseudo-Plutarco e di Pier Paolo Vergerio in quella che Eugenio Garin definì una ‘trilogia pedagogica’ di età umanistica. Il trattato, che congiunge idealmente l’élite culturale e politica di Venezia e Firenze, ha avuto un’enorme influenza come interpretazione del modello familiare dell’aristocrazia veneziana in cui la tradizione e gli usi locali sono aggiornati e nobilitati grazie al confronto con i modelli classici proposti dalla nuova cultura umanistica, di cui Barbaro e il suo maestro Guarino Veronese furono a Venezia i principali promotori. Alla fortuna dell’opera contribuirono l’eleganza dello stile e quel gusto per la concretezza che sa servirsi anche dell’aneddotica antica e contemporanea per creare sapide descrizioni: qualità che ancora oggi rendono gradevole la lettura di un testo importante per la storia del costume e della cultura occidentale.

di Claudio Zeni