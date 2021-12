Trekking degli auguri ad Assisi

È in programma per venerdì 31 dicembre 2021, in Umbria, un trekking ad anello, organizzato dall’Associazione “I Tuoi Cammini”, dal borgo di Armenzano, lungo il fianco orientale del Monte Subasio con al termine un aperitivo con un brindisi augurale.

L’ultimo pomeriggio dell’anno 2021, nella natura, immersi nel parco regionale del Monte Subasio, dal borgo di Armenzano, una piccola frazione del comune di Assisi, adagiato sul fianco orientale del monte Subasio, ad una altezza di circa 760 m s.l.m. lungo una strada sterrata, una delle porte del Parco per una escursione che porterà al prato degli Stazzi, dove si ammirerà il panorama della valle umbra.

Un sentiero ad anello, in lieve salita, attraversa tutto il lato nord-est del monte Subasio; gran parte del percorso si svolge su strada frangi – fuoco, immerso in un bel bosco e una bellissima pineta fino al prato degli Stazzi; questo l’itinerario: Armenzano, Trocchetti, Carpineto, Colle Cavanna, Stazzi, Cava Volpi, Pratelli, Armenzano. Nel borgo di Armenzano, al termine dell’escursione, dove la comunità vi accoglierà per un aperitivo degli auguri.

Questo è un trekking speciale, guidato da due camminatori del luogo, conoscitori del Monte Subasio e guide storiche; durante l’escursione ci racconteranno aneddoti legati al borgo di Armenzano e alle tradizioni della montagna di Assisi.

Il trekking partirà alle ore 15.00 (dal parcheggio del fontanile nel principio del sentiero per il Monte Subasio). Sono necessari scarponcini da trekking, abbigliamento a strati adatto alla stagione, bastoncini da trekking, acqua. Per maggiori informazioni e prenotazioni: I Tuoi Cammini Tel. 335 6468058 – ituoicammini@gmail.com – www.ituoicammini.com

di Claudio Zeni