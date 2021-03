Un orto con più di 100 specie vegetali al Gabbiano 3.0

Il Gabbiano 3.0 di Marina di Grosseto, neo stellato ristorante toscano non si ferma alla prima Stella Michelin arrivata il 25 Novembre 2020 perchè gli obiettivi sono tanti, le nuove sfide anche! E tra i nuovi progetti 2021 la realizzazione di un orto nella campagna di Grosseto, a pochi km dal ristorante.







E’ l’orto dello chef Alessandro Rossi, che spinto dalla passione per il vegetale e per il rispetto per l’ambiente, ha trovato in Marco e Riccardo Tomi, patron del Gabbiano 3.0, gli interlocutori giusti per dar vita a un sogno: un orto che potesse rifornire, in ogni stagione, il ristorante.







Lo chef vuole portale l’elemento vegetale in tavola e renderlo protagonista nei suoi piatti attraverso una materia prima locale, a km vero che viene coltivata seguendo la filosofia di “un’agricoltura naturale”.







Un lavoro che rispetta i cicli naturali e le tempistiche di Madre Natura e salvaguardia la peculiarità e la bio-diversità delle sementi. Al primo posto il rispetto per l’ambiente e la stagionalità dei prodotti che si sposa con la filosofia dello chef Rossi di utilizzare solo una materia prima fresca e di stagione che in tavola esprime tutta la sua essenza più vera.







L’orto ospiterà più 100 specie vegetali a solo uso e consumo del ristorante stellato di Marina di Grosseto. Dalla frutta alla verdura passando per le erbe aromatiche ed officinali alle erbe spontanee che già crescono nel terreno su cui si sta realizzando l’orto. Non mancheranno specie antiche e vegetali insoliti.

Un progetto firmato Gabbiano 3.0 per portare in tavola una materia prima sostenibile, biologica e fresca nel pieno rispetto dei ritmi della Natura.

Una cucina consapevole e sostenibile, la nuova strada intrapresa dal giovane chef Alessandro Rossi.







di Claudio Zeni