Cortona, prosegue l’estensione del porta a porta, le cose da sapere

La consegna dei kit della raccolta differenziata prosegue grazie al lavoro del personale di Sei Toscana nelle frazioni di Centoia, Pietraia, San Lorenzo, Manzano, Borgonuovo e Cignano. Fino al 6 aprile resta attivo il doppio sistema e quindi restano a disposizione i cassonetti stradali.

L’amministrazione comunale informa i cittadini delle frazioni che ancora non hanno ricevuto il kit che le procedure di consegna sono in corso e che il materiale potrà arrivare nei prossimi giorni. In ogni caso, coloro che ancora non avessero ricevuto il kit, possono segnalarlo scrivendo una email all’ufficio Ambiente: l.ortolani@comune.cortona.ar.it fornendo il nominativo dell’intestatario della tariffa e l’indirizzo, oppure possono recarsi al centro di raccolta a camucia in località Biricocco per ritirare autonomamente il kit.

Per i titolari di case vacanze o comunque per gli utenti non residenti, la raccomandazione è quella di contattare l’ufficio Ambiente del Comune.